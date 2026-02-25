Stasera sarà tra i volti della nuova edizione del Festival di Sanremo, dove affiancherà Carlo Conti nella co-conduzione., all’anagrafe(Alessandria, 28 dicembre 1992), è una delle attrici più versatili e apprezzate della sua generazione.

Nata in Piemonte da genitori romani, deve il nome alla nonna paterna, argentina di origini polacche emigrata in Sudamerica prima della guerra. Cresciuta a Mentana, nell’hinterland romano, si appassiona alla recitazione a sedici anni grazie a un corso di teatro amatoriale.

Dopo il diploma all’Accademia nazionale d’arte drammatica e una laurea in Discipline dello Spettacolo, muove i primi passi sul palcoscenico, per poi approdare al piccolo schermo nel 2015 con la miniserie Il bosco.

Il cinema arriva nel 2016 con Forever Young di Fausto Brizzi, ma la grande popolarità arriva con la fiction Un passo dal cielo e soprattutto con Cuori, dove interpreta Delia accanto a Matteo Martari e Daniele Pecci.

Nel 2023 debutta alla regia con Romantiche, vincendo il Nastro d’argento come migliore attrice in una commedia, premio bissato l’anno successivo per Romeo è Giulietta.

Nel 2025 è nel cast di Follemente di Paolo Genovese.

Riservata ma sincera, in passato è stata legata a Claudio Gioè. Oggi è al fianco di Fabio Paratici, dirigente sportivo della Fiorentina: di recente ha raccontato di vivere l’amore come “un gioco di squadra”, basato su complicità e fiducia reciproca.