“Piscine, 9 camere, 7 bagni”, la nuova villa di Toffanin e Piersilvio. Dove vivono

Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi proprietari di una villa da sogno con piscine e un numero spropositato di camere e bagni.

Nessuna crisi tra Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi che, non solo stanno insieme da anni, ma hanno deciso di regalarsi una nuova villa in cui trasferirsi con la famiglia per trascorrere insieme il resto della vita. Sono passati più di vent’anni da quando, ad una partita di beneficienza, i loro sguardi si incrociarono per la prima volta e, da quel momento, l’amore li ha travolti portandoli a formare insieme una famiglia. La nascita prima di Lorenzo Mattia e poi di Sofia Valentina ha solidificato il loro rapporto che diventa sempre più forte.

Molto attenti a proteggere la privacy non solo della coppia, ma anche dei loro bambini, Silvia e Piersilvio hanno di recente acquistato una nuova dimora in cui sono sicuri di poter vivere lontani dagli occhi indiscreti dei paparazzi che non li perdono mai di vista.

La nuova villa di Silvia Toffanin e Piersilvio: ecco com’è fatta

Tra le coppie più amate dello show business, sicuramente, quella formata da Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi è la più riservata. Nessun profilo social personale, pochissime uscite mondane e nessun gossip e pettegolezzo che possa dare il via ad inutili speculazioni. Innamorati, schivi e molto discreti, i due hanno vissuto la relazione, sin dai primi anni insieme, proteggendo la propria privacy e, con l’arrivo dei figli, tale esigenza è aumentata al punto da aver scelto di vivere a Portofino, una piccola realtà, molto diversa da Milano, in cui conducono una vita super tranquilla e rilassata.

Nonostante non ci siano tanti dettagli della splendida dimora in cui vivono, pare che la villa Toffanin-Berlusconi sia un vero gioiello. La coppia, infatti, vivrebbe in una villa antichissima del 1500 immersa nel verde e con una vista mozzafiato sul mare. La villa avrebbe ben nove stanze da letto, sette bagni, piscina e tanta natura con uliveti, frutteti e vigneti.

Ogni stanza, infatti, sarebbe non solo molto grande, ma anche luminosa grazie alla presenza di enormi vetrate. L’arredamento, invece, sarebbe prevalentemente classico donando all’ambienta un’aria chic, elegante e raffinata.

Una dimora davvero principesca per la la coppia più glamour della televisione italiana che, presto, potrebbe coronare l’amore con il matrimonio in virtù di una promessa fatta da Piersilvio a papà Silvio poco prima che questo morisse e non è escluso che, qualora arrivino davvero i fiori d’arancio, la cerimonia abbia come location proprio la villa di Portofino.