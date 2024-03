Principesse tristi. L’album dei ricordi ne è pieno. Kate Middleton, 42 anni, con il suo annuncio choc su una panca di legno (“ho il cancro”), è soltanto l’ultima di una lunga serie. Un annuncio che ha traumatizzato la Gran Bretagna ma ha anche messo in evidenza il coraggio di Kate, la forza della verità: aprirsi al mondo prima di esserne inghiottita. Settimane di pettegolezzi cancellate da una ventata di sincerità. E i tabloid inglesi si sono inchinati rispettosi. In testa The Sun (“Kate had emitional lunch with King”); il Daily Mirror ne ha sottolineato il coraggio, eccetera. Persino il Financial Times, domenica 24 marzo, ha rimarcato la storia con una maxi foto in prima pagina ed un titolo inequivocabile (“Kate puts end to speculation”). È tutto dire. Ma non è stato sempre così per le principesse.

DA FABIOLA A MASAKO

Il destino non ha fatto sconti a nessuna. Margaret è stata fotografata in carrozzina con le gambe ricoperte da bende. Era andata a fuoco la sua residenza nell’isola privata di Mustique (Caraibi, Piccole Antille) mentre lei si trovava in vacanza. Salva per miracolo. Non molto diversa la storia della regina Fabiola, moglie di Re Baldovino: perdeva un bambino dopo l’altro e si trovava nella necessità di stare a lungo in privato. Privacy puntualmente violata. E non si può dimenticare Carolina di Monaco che 40enne, al massimo della sua bellezza, era stata rasata perché perdeva i capelli dallo stress. Si era innamorata di un Hannover che però era sposato e non voleva lasciare la moglie. E giù di tutto. Indimenticabile la vicenda di Grace Kelly (1929-1982), consorte di Ranieri di Monaco, tra le più grandi star della storia del cinema, morta in un incidente stradale. Poi la morte improvvisa di Stefano Casiraghi (1990, marito di Carolina, figlia di Grace, padre di tre figli. In Giappone la principessa reale Masako, quando ha perso la voce, se ne sono lette di tutti i colori. Masako non aveva nulla alle corde vocali. Non parlava semplicemente perché non voleva. La vita di corte era diversa da quello che aveva desiderato. Punto. Ma tant’è.

LA DEPRESSIONE DI CHARLENE DI MONACO

Prima di Kate una bufera si è scatenata su Charlene di Monaco e la sua forma depressiva che, due anni fa, l’ha spinta in Sudafrica, sua terra d’origine, alla ricerca di privacy e di serenità. Qui però ha contratto una brutta infezione alla mandibola che l’ha tenuta per mesi fra la vita è la morte senza potere volare in Europa, non potendo affrontare la pressurizzazione dell’aereo. Poi è stata sei mesi in clinica in Svizzera e i gossip sono impazziti. Oggi Alberto e Charlene sono di nuovo nella bufera per colpa di un abito troppo brillante indossato al ballo della Rosa. Persino il look da oltre 10.000 euro, indossato per esultare al mondiale di rugby in Francia, (trionfo del Sudafrica contro gli iconici All Blacks) ha fatto parlare. Non c’è mai pace per le principesse.