Quanto guadagna Milly Carlucci: stipendio e patrimonio

Sapete quanto guadagna Milly Carlucci, signora indiscussa del sabato sera targato Rai Uno? Cifre astronomiche per la conduttrice.

Milly Carlucci è da oltre quarant’anni uno dei volti più amati della televisione italiana e una figura storica della Rai, tant’è che viene considerata signora indiscussa dell’emittente nazionale. Nata a Sulmona nel 1954, Milly ha appena compiuto 70 anni, ma è la ragazzina di sempre, quella che ha iniziato con la gavetta nel pieno degli anni ‘70 come inviata per L’altra domenica, è diventata però regina indiscussa del sabato sera grazie a Ballando con le Stelle, uno dei suoi successi più longevi.

Quest’ultimo, in onda dal 2005, le ha permesso infatti di affermarsi come conduttrice di talento, amatissima dal pubblico, al fianco del collega e amico Paolo Belli. L’attuale edizione ha registrato picchi di oltre 3 milioni di spettatori, conquistando uno share di oltre il 20%, proclamandosi uno dei programmi più visti dai telespettatori italiani.

Insomma, il talento e la professionalità della Carlucci, uniti a una lunga carriera piena di successi, l’hanno resa una delle figure più influenti del panorama televisivo italiano. Da sempre appassionata di danza e pattinaggio artistico, sport in cui è stata anche campionessa, la Carlucci è una perfezionista, una conduttrice versatile che ha saputo attraversare decenni di televisione adattandosi alle necessità, e il tutto senza mai perdere il favore del pubblico, talento questo non da poco.

Milly Carlucci, ecco quanto guadagna la conduttrice di Ballando con le Stelle

Secondo alcune recenti indiscrezioni, pare che il compenso di Milly Carlucci per Ballando con le Stelle si aggirerebbe intorno ai 400mila euro a stagione, cifra non confermata ufficialmente, ma comunque non troppo lontana dalla verità e che riflette comunque l’importanza della conduttrice all’interno dell’industria televisiva italiana. Questo senza contare che Milly sarebbe anche tra le presentatrici più ricche al mondo, secondo la classifica stilata dalla rivista ‘People with Money‘.

Stando alla rivista, infatti, il patrimonio stimato di Milly Carlucci si avvicina circa agli 80 milioni di dollari annui, una cifra davvero stratosferica. Questo la colloca indubbiamente tra i grandi nomi dello spettacolo, un riconoscimento che aggiunge prestigio a una carriera già straordinaria di suo. Va detto anche che parte del suo patrimonio economico è dovuto all’attività del marito Angelo Donati che opera nel settore edilizio e immobiliare, a dimostrazione del fatto che Milly Carlucci non è solo una conduttrice: è una delle grandi protagoniste della storia televisiva italiana e forse anche dell’imprenditoria.