Myrta Merlino da volto noto di La 7 è diventata conduttrice di Mediaset. Ecco quanto guadagna con Pomeriggio 5

Quando un personaggio televisivo acquisisce tanta visibilità diventa popolare e con la popolarità arriva anche la curiosità sul suo conto da parte del pubblico. Il lavoro in TV appare come una professione privilegiata e di conseguenza anche ben pagata.

Myrta Merlino, che dal 2011 al 2023 ha condotto L’aria che tira su La7, ha lasciato quella rete nell’estate del 2023 per approdare a Mediaset, dove ha preso il posto di Barbara D’Urso come padrona di casa di Pomeriggio Cinque. Apprezzata per il suo stile di conduzione, Merlino sta ottenendo buoni risultati in termini di ascolti.

Tuttavia, secondo alcune indiscrezione Pier Silvio Berlusconi starebbe pensando ad un cambiamento e spostare la giornalista campana in un altro programma. Quello che è certo è che per il momento Myrta rimane al timone di Pomeriggio Cinque e dunque la domanda dei più curiosi rimane: quanto guadagna?

Tantissimi soldi per Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque

Si sa, lavorare nel mondo dello spettacolo, soprattutto in televisione, porta grossi guadagni. Soprattutto se si hanno qualifiche come Myrta Merlino che è un’apprezzata giornalista con una carriera ricca di successi. Una carriera avviata dopo tanto studio (avrebbe conseguito una laurea con lode in scienze politiche) come inviata di Mixer su Rai 2 nel 1994.

Riguardo al suo guadagno, non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di Mediaset, anche perchè questo tipo di informazioni appartengono alla sfera personale di una persona, che sia famosa o meno. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate da Affari Italiani, Merlino percepirebbe uno stipendio annuo di circa 1,7 milioni di euro. Poiché Pomeriggio Cinque va in onda quotidianamente dal lunedì al venerdì per circa 200 episodi l’anno, ciò significherebbe che il compenso per ogni puntata sarebbe di circa 8.500 euro.

Questo lavoro però è anche un lavoro che non può essere considerato stabile. I programmi televisivi esistono se c’è un pubblico e tanto pubblico vuol dire grandi ascolti che si traducono in grandi guadagni con le pubblicità.

Per Myrta Merlino non è stato facile raccogliere l’eredità di Barbara D’Urso, la quale, nonostante critiche, otteneva buoni risultati di audience. Questa situazione avrebbe messo in bilico il suo ruolo come conduttrice di un programma che probabilmente ha bisogno di un restyling ed è quello che, come già accennato, desiderano fare gli “addetti ai lavori” dell’azienda del biscione. Tuttavia, Merlino, con uno stile completamente diverso, sta comunque mantenendo il successo del programma: i 1,7 milioni annui che percepirebbe all’anno rimangono comunque mere illazioni.