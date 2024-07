Qui appena 30enne, oggi ha 64 anni ed è il pilastro Mediaset. La riconoscete?

Bellissima e con un viso naturale, qui è appena una 30enne ma oggi, a 64 anni, è il pilastro di Mediaset. Ecco chi è.

Capelli lunghi, giacca di pelle, sorriso sincero e viso totalmente al naturale per la conduttrice Mediaset che, in questa foto, ha appena 30 anni con tanti sogni da realizzare sia nella vita privata che professionale.

Dall’immagine scovata nella galleria del suo profilo Instagram sono trascorsi più di trent’anni, ma la protagonista dello scatto, oggi, non solo è identica pur avendo cambiato radicalmente look, ma è riuscita a costruire una carriera brillante che l’ha portata a cedere anche al corteggiamento di Mediaset dopo anni trascorsi in Rai.

Figlia d’arte, con la passione per la politica, la 64enne conduttrice, dopo molto studio e gavetta, è riuscita ad ottenere un posto di rilievo in televisione conquistando una fetta affezionata di pubblico che continua a seguirla nonostante la scelta di lavorare per la televisione di Piersilvio Berlusconi informando, ogni settimana, i telespettatori e portando a casa sempre ascolti importanti.

Conduttrice e figlia d’arte, coltiva la passione per la politica sulle reti Mediaset: ecco chi è

La donna in questione, dopo la laurea in Lettere presso l’Università di Roma “La Sapienza”, ha cominciato a lavorare come giornalista nella redazione di Mixer e, successivamente, è entrata in pianta stabile in Rai dove ha ricoperto anche il ruolo di direttrice del Tg3. La grande popolarità, però, è arrivata con la conduzione del talk show politico Cartabianca.

La trentenne della foto è proprio Bianca Berlinguer, figlia del politico italiano, Enrico Berlinguer e che, pur avendo una passione per la politica, ha scelto di seguire una strada diversa da quella dell’illustre genitore lavorando in televisione. Dopo anni trascorsi in Rai, Bianca Berlinguer ha deciso di dare una svolta alla propria carriera dimettendosi dalla Rai e accettando l’offerta di Mediaset dove, dallo scorso settembre, su Rete 4, conduce il programma “È sempre Cartabianca”.

Rispetto al passato, oggi Bianca Berlinguer ha uno stile molto diverso: i capelli lunghi hanno lasciato spazio a un taglio corto e anche gli outfit sono cambiati: gli abiti casual e sportivi hanno lasciato spazio a tailleur eleganti e raffinati. In televisione, infatti, sia quando è la padrona di casa di varie trasmissioni sia quando è semplicemente ospite, Bianca Berlinguer sfoggia sempre uno stile impeccabile che non abbandona mai neanche quando si concede serate spensierate insieme alla figlia Giulia, nata dal suo amore con il compagno Luigi Manconi con cui vive da anni una bellissima storia d’amore.