Rai, Pino Insegno lascia Reazione a Catena? Ecco cosa sta succedendo

L’avventura di Pino Insegno alla guida di Reazione a catena è agli sgoccioli ma quale sarà il suo futuro? Ecco cosa sta accadendo.

Pino Insegno sta per salutare il pubblico di Raiuno per lasciare spazio al ritorno de L’Eredità che sarà condotta nuovamente da Marco Liorni. Tornato alla guida di Reazione a catena, quiz show che aveva condotto durante le prime edizioni, Insegno non ha convinto totalmente il pubblico. Nonostante Reazione a catena sia uno dei game più amati dal pubblico di Raiuno, l’edizione che sta per concludersi non ha regalato gli stessi ascolti degli anni precedenti.

Con Marco Liorni come conduttore, infatti, il quiz show dell’estate di Raiuno ha sempre incollato milioni di telespettatori davanti ai teleschermi facendo registrare molto lontani da quelli di quest’anno. L’avventura di Insegno, dunque, sta per concludersi? Reazione a catena sarà affidato ad un nuovo conduttore nella prossima stagione televisiva?

Il futuro di Pino Insegno in Rai: ecco cosa potrebbe accadere

Il futuro di Reazione a catena non è affatto in bilico. Difficile, infatti, immaginare che la Rai decida di chiudere un programma molto amato come, invece, è accaduto per il talk show di attualità di Raidue che è stato trasmesso per l’ultima volta giovedì 31 ottobre. Tuttavia, alla luce degli ascolti che non sono stati all’altezza delle aspettative, qualcosa in casa Rai potrebbe cambiare.

A svelare quello che potrebbe essere il futuro di Insegno è Dagospia. Secondo indiscrezioni raccolte dal sito di Roberto D’Agostino, sarebbero già cominciati i provini per trovare il sostituto dell’ex attore de La premiata ditta alla guida di Reazione a catena. I nomi accostati al game show di Raiuno come probabili conduttori sono quelli di Flavio Montrucchio, Gabriele Corsi, Massimiliano Ossini e Alessandro Greco. Tra tutti, però, è sicuramente da escludere la presenza di Gabriele Corsi che, attualmente, è impegnato con la conduzione di Don’t Forget The Lyrics sul Nove. Non si esclude, inoltre, neanche la presenza di una donna e in tal caso i nomi in ballo sono quelli di Carolina Rey e Angela Rafanelli.

Tra i tanti, presunti conduttori del programma di Raiuno, ad oggi, il preferito del pubblico resta Alessandro Greco che, in passato, ha dimostrato di essere molto empatico nei confronti dei concorrenti e, soprattutto, di essere assolutamente padrone della scena. Nel corso della sua carriera, infatti, ha condotto diversi quiz, soprattutto musicali e Reazione a catena sarebbe non soltanto una grande sfida, ma anche un modo per tornare in pista in prima linea.

Nessun timore, invece, per Marco Liorni che, dopo aver raccolto il testimone da Flavio Insinna, nella scorsa stagione, ha collezionato ascolti record con la conduzione dell’Eredità.