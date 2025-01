Il Capodanno di Re Carlo è stato all’insegna dell’informalità ma anche delle tradizioni: tuttavia un’ombra ne ha rovinato la lucentezza

I festeggiamenti per l’arrivo dell’anno nuovo sono stati per Carlo III particolarmente sentiti. Il sovrano si è lasciato alle spalle un 2024 molto intenso e difficile a causa dei suoi problemi di salute: l’ annuncio di un’operazione alla prostata, seguito dalla diagnosi di cancro e dal percorso terapeutico, sicuramente lo hanno segnato.

Nonostante le sfide personali, Carlo però, durante l’anno appena trascorso ha portato avanti 372 impegni ufficiali, dimostrando dedizione al suo ruolo. Il Re, a differenza di sua madre, l’ ormai scomparsa Regina Elisabetta II, ha preferito trascorrere il Capodanno in maniera più informale, inserendo momenti di tranquillità e di relax.

Allo stesso tempo, non ha rinunciato a mantenere vive alcune tradizioni familiari, creando una continuità con il passato. L’atmosfera piacevole e intrisa di riscatto personale, è stata però un pò “disturbata” da una novità che ha messo in ansia tutta la Royal Family.

Meghan Markle ritorna a far preoccupare la monarchia inglese

Carlo e Camilla di solito amano trascorrere il Capodanno nella residenza di Birkhall, un luogo intimo e significativo per loro, perché è dove Carlo ha chiesto a Camilla di sposarlo. Quest’anno, però, il Re ha deciso di organizzare un evento glamour a Highgrove House, con un menù ispirato alle tradizioni anglo-italiane ideato dall’attore Stanley Tucci.

Una festa piacevole che si è sposata benissimo con le reali intenzioni di Carlo: le festività di Capodanno infatti sono un momento di relax e rifugio per il Re, lontano dagli impegni istituzionali, spesso caratterizzate da tradizioni a molti familiari come giochi di società e momenti conviviali.

Tuttavia i festeggiamenti per il nuovo anno di Re Carlo e della Regina Camilla, sono stati in parte oscurati dal ritorno sui social di Meghan Markle, che ha creato un profilo personale, separato da Harry. L’ex attrice infatti settimane fa ha sorpreso tutti sbarcando su Instagram con il profilo @meghan che ad oggi, con all’attivo due soli post, è arrivato ad oltre un milione di follower.

Questa mossa di Lady Sussex ha generato preoccupazioni all’interno della Famiglia Reale, in particolare per i possibili futuri contraccolpi mediatici. Il ritorno sui social di Meghan Markle, senza la presenza di Harry, ha creato tensioni all’interno della Famiglia Reale, che teme nuove controversie. Del resto si tratta di un gesto insolito che ha generato già molteplici speculazioni. Di sicuro ha messo nuovamente in risalto le difficoltà relazionali con i Sussex, considerati una “spina nel fianco” per la Monarchia.