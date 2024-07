Rissa al bar tra Michelle Comi e Elisa Esposito, spintoni e schiaffi. Ma sarà tutto vero? VIDEO

Recentemente, le polemiche tra Elisa Esposito e Michelle Comi sui social si sono trasformate in una rissa nella vita reale. Le due hanno iniziato a scambiarsi frecciatine sui social. Ciò ha preso avvio con commenti scherzosi che sono poi sfociati in uno scambio più acceso di storie e battute. La tensione è salita ulteriormente quando Michelle Comi ha dichiarato di avere registrazioni audio che potrebbero danneggiare la reputazione di Elisa Esposito. Questo ha alimentato ulteriormente la loro disputa. Il conflitto è arrivato al culmine quando entrambe le influencer sono state riprese in un bar milanese mentre si affrontavano fisicamente. L’alterco ha incluso schiaffi reciproci ed è stato documentato e condiviso su Instagram da una popolare pagina di intrattenimento, Very Inutil People.

Rissa fake?

Nonostante l’escalation drammatica, alcuni follower hanno sollevato dubbi sull’autenticità del conflitto. C’è stata speculazione su se l’intera disputa e l’alterco fisico successivo siano stati organizzati come uno stratagemma pubblicitario per attirare l’attenzione.

Chi è Michelle Comi

Michelle Comi, 29 anni, originaria di Torino ma residente a Milano, ha guadagnato notorietà attraverso i social media, in particolare su piattaforme come OnlyFans. La sua personalità controversa e le dichiarazioni pubbliche hanno spesso attirato l’attenzione.

Chi è Elisa Esposito

Elisa Esposito, nata nel 2003, è diventata famosa su TikTok come insegnante di corsivo. I suoi video sono diventati virali, anche se ha affrontato critiche per il suo stile e le risposte ai detrattori. Successivamente ha provato altre iniziative come “maranzivoe”, senza ottenere lo stesso successo.