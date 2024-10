“Ritorno di fiamma con l’ex”, Michelle Hunziker e il gossip

Scoppia il gossip intorno a Michelle Hunziker, da mesi ufficialmente single. Per la showgirl, all’orizzonte, un clamoroso ritorno di fiamma.

A 47 anni, Michelle Hunziker non è solo la nonna più bella d’Italia, ma anche una delle donne più corteggiate del mondo dello spettacolo. La vita sentimentale della conduttrice è fatta di capitoli importanti e, secondo le ultime voci di gossip, uno di tali capitoli potrebbe presto riaprirsi. Dopo essersi sposata con Eros Ramazzotti e aver avuto la figlia Aurora quando era molto giovane, Michelle ha vissuto un periodo dedicandosi unicamente a se stessa, ad Aurora e al lavoro.

L’amore nella vita di Michelle è poi tornato con Tomaso Trussardi che ha poi sposato e con cui ha avuto le figlie Sole e Celeste. Dopo la fine del secondo matrimonio, Michelle ha avuto altre relazioni ma oggi è ufficialmente single. Tuttavia, secondo le ultime voci di gossip,

Michelle Hunziker: chi è l’ex con cui potrebbe esserci un ritorno di fiamma

Dopo l’addio a Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker ha avuto altre due relazioni: quella con il dottore Giovanni Angiolini e quella con Alessandro Carollo, osteopata dei vip. Le ultime voci di gossip parlavano di un presunto ritorno di fiamma proprio con Giovanni Angiolini, ma cosa c’è di vero intorno a tali rumors? A smentire tutto è stato proprio il dottore che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, ha escluso la possibilità di poter tornare con la conduttrice svizzera.

Angiolini conferma di aver rivisto Michelle ma “solo in amicizia e non c’è stato nessun ritorno di fiamma”. Riavvolgendo il nastro dei ricordi, inoltre, Giovanni Angiolini ha anche svelato come è avvenuto l’incontro con la showgirl. “Ci siamo incontrati in un momento difficili delle nostre vite” – in quel periodo la showgirl stava affrontando la fine del matrimonio e lui la morte di un caro amico.

Nonostante la fine della relazione, i due sono rimasti in ottimi rapporti al punto da essere stati fotografati insieme scatenando voci su un presunto ritorno di fiamma che, però, non ci sarà. “Siamo rimasti amici e ci sentiamo“, ha aggiunto ancora il dottore che, esattamente come la Hunziker, è concentrato sul lavoro e conduce una vita molto frenetica viaggiando da Milano a Maiorca da Roma a Madrid per partecipare a interventi di medicina estetica. La Hunziker, dunque, non sembra orientata a tuffarsi in una nuova relazione godendosi l’affetto delle figlie e del nipotino Cesare di cui è innamorata persa.