Michelle Hunziker: età, dove vive, Trussardi e figli, studi, stipendio

Tutto su Michelle Hunziker: dall’età allo stipendio fino ai figli e al suo attuale rapporto con gli ex mariti Tomaso Trussardi e Ramazzotti.

Bellissima, solare, ironica e super energica, Michelle Hunziker è un punto cardine della televisione italiana. Nata a Sorengo nel 1977, da madre olandese (con origini indonesiane) e padre svizzero-tedesco, la showgirl svizzera, a soli 17 anni, ha deciso di trasferirsi a Milano dove comincia a lavorare come modella. La grande popolarità arriva quando viene scelta come modella per la pubblicità di un noto brand di lingerie.

Comincia così la straordinaria carriera della Hunziker che, con il tempo, conquista il grande successo partecipando a trasmissioni molto popolari come Buona Domenica, nel 1994. A Mediaset, tuttavia, inizia a lavorare stabilmente nel 1997 conducendo Paperissima Sprint insieme al Gabibbo. Arrivano, così, per lei, grandi occasioni professionali che la portano alla guida di show di successo come Striscia la Notizia, Zelig, All Together Now. La professionalità e il talento della Hunziker, inoltre, hanno conquistato anche il Festival di Sanremo che ha condotto in due occasioni, rispettivamente nel 2007 e nel 2018.

Oggi, la Hunziker è una delle conduttrici più apprezzate di Mediaset e, tra il lavoro in tv e le varie campagne pubblicitarie, stando a quello che riporta Libero, guadagnerebbe circa 8 milioni di euro l’anno.

Michelle Hunziker: i matrimoni con Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi e il rapporto con i figli

Michelle Hunziker, oggi, è ufficialmente single preferendo dedicare il proprio tempo libero alle figlie e al nipotino Cesare, ma in passato, ha avuto diversi amori tra cui i più importanti sono senza dubbio quelli vissuti con Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi. La conduttrice e il cantautore si sono sposati nel 1998, due anni dopo la nascita della figlia Aurora che li ha resi nonni, un anno e mezzo fa, con la nascita del piccolo Cesare. Il matrimonio tra Ramazzotti e la Hunziker finisce nel 2009 con il divorzio ufficiale.

Nel 2011, Michelle ritrova nuovamente l’amore con Tomaso Trussardi con cui ha due figlie: Sole nata nel 2013 e Celeste, nata nel 2015. La coppia, poi, decide di sposarsi e il matrimonio viene celebrato nel 2014. All’inizio del 2022, a sorpresa, la coppia annuncia la fine del matrimonio. Diversi mesi dopo, la conduttrice ha avuto una storia con il medico Giovanni Angiolini che, in passato, ha partecipato al Grande Fratello.

Oggi, Michelle ha ritrovato la complicità con Eros Ramazzotti con cui condivide anche diverso tempo insieme alla figlia e al loro nipotino e anche con Tomaso Trussardi, i rapporti sono buoni.