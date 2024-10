Roberta Bruzzone, chi è il bellissimo compagno e cosa fa

Chi è il bellissimo compagno di Roberta Bruzzone e cosa fa nella vita: tutto quello che c’è da sapere sulla vita privata della criminologa.

Roberta Bruzzone è una delle criminologhe italiane più famose per la sua partecipazione a diverse trasmissioni e per essersi occupata dei casi più importanti della cronaca nera come l’omicidio di Sarah Scazzi e la strage di Erba. Classe 1973, dopo essersi laureata in psicologia clinica, si è specializzata in psicopatologia forense per poi completare la formazione in criminologia negli Stati Uniti cominciando ad occuparsi di casi difficili da risolvere della cronaca italiana. Con il tempo, la Bruzzone ha cominciato ad essere invitata, come opinionista, in diverse trasmissione televisive diventando, così, un volto popolare del piccolo schermo fino a diventare opinionista anche di Ballando con le stelle.

Preparata professionalmente, forte e determinata, la Bruzzone ha una grande passione per le moto e, soprattutto, non ha mai rinunciato all’amore. Dopo la fine del matrimonio Massimiliano Cristiano con cui è stato sposato dal 2011 al 2015, ha ritrovato l’amore accanto all’attuale compagno.

Roberta Bruzzone e l’amore con Massimo Marino: ecco chi è

A rubare il cuore di Roberta Bruzzone è stato Massimo Marino funzionario della Polizia di Stato a capo della divisione anticrimine della questura di Cagliari che ha sposato nel 2017. Molto impegnato e dedito al proprio lavoro, è stato anche comandante operativo dei Nocs, svolgendo, come esperto della sicurezza, missioni in luoghi sensibili nel mondo come quella in Afghanistan. Tra la Bruzzone e Massimo Marino non c’è solo amore, ma anche la comune passione per le moto.

“Massimo è esattamente la persona che speravo di incontrare nella vita. Ho aspettato un po’, ma alla fine nove anni fa è arrivato l’uomo giusto”, ha raccontato qualche tempo fa la criminologa in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica. Pare che la coppia si sia conosciuta grazie al lavoro e che la scintilla sia scattata durante una cena anche se, quando si sono fidanzati hanno deciso di distinguere la vita privata da quella professionale promettendosi di non portare mai il lavoro a casa dove esiste solo la coppia.

Molto innamorata del marito, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Vieni da me, il programma di Raiuno che conduceva Caterina Balivo, la Bruzzone dichiarò: “Noi facciamo tutto insieme. Lui è una persona estremamente protettiva. La mia è una posizione un po’ particolare, quindi mi accompagna spesso anche negli eventi pubblici ed è molto attento che non mi succeda niente”.