Roberto Poletti, dove vive il giornalista

Dove vive Roberto Poletti, giornalista e conduttore di Mattino 4. Tutto sulla casa da sogno in cui trascorre la sua quotidianità.

Politico, giornalista e conduttore, Roberto Poletti ha cominciato la carriera negli anni ’80 nella redazione de Il Gazzettino di Venezia e Radio Feltre Stereo. Successivamente, è arrivata la televisione che gli ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico grazie a trasmissioni come Quinta colonna, Unomattina, Zona bianca, È sempre Cartabianca, Prima di domani di cui è opinionista, Mediaset tuttavia, decide di fare un nuovo esperimento mattutino su Rete 4 e lo sceglie per condurre Mattino4 con Federica Panicucci.

Roberto Poletti è sposato dal 2022 con Francesco Naccari. Tra i due ci sarebbero 19 anni di differenza e pare che Naccari lavori come dirigente della FNM Group di Milano, principale Gruppo integrato nella mobilità sostenibile. La coppia, dunque, vive nei pressi di Milano dove, ogni giorno, Poletti conduce Mattino 4.

Dove e con chi vive Roberto Poletti

Stando a quanto trapela sul web, pare che Roberto Poletti viva a Saronno, in provincia di Varese. La scelta di trasferirsi in Lombaria, lasciando Roma, pare sia arrivata durante la pandemia. Della casa in cui vive insieme al marito Francesco Naccari, invece, non ci sono notizie. Non si sa, infatti, se i due vivano in un appartamento o un villa indipendente.

Poletti, del resto, è davvero moto discreto e riservato e lascia trapelare pochissimo della propria vita privata come ha fatto in merito all’amore con l’uomo che oggi è suo marito. Proprio in merito alla persona ha cui ha giurato amore eterno, il conduttore di mattino 4, nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo, si è lasciato andare parlando anche del rapporto con i marito.

“Stiamo insieme da 18 anni. Ci siamo sposati in una villa del Comune di Milano” ha raccontato il giornalista che, nel salotto di Federica Panicucci, riesce ad essere più livero di parlare anche della sua vita privata. Anche la scelta di sposarsi è stata mantenuta top secret esattamente come la data.

Tuttavia, il matrimonio ha dato adito ad una serie di pettegolezzi che, secondo quanto spisa il giornalista, avevano un unico obiettivo ovvero quello di metterlo in cattiva luce. “La notizia è uscita dopo diversi mesi, credo sia stata diffusa nel tentativo di ledere la mia carriera in qualche modo”, ha poi raccontato Poletti a Verissimo. “Sono orgoglioso della mia relazione e non ho nulla da nascondere”, ha concluso.