Romina Power e i suoi abiti magnifici: ecco chi la veste

Romina Power non solo cantante, attrice e conduttrice ma anche icona di stile: ecco il segreto dei suoi magnifici abiti.

Sulla cresta dell’onda sin da quando era giovanissima, Romina Power, oggi, è non solo una delle donne più amate del mondo dello spettacolo, ma anche un’icona di stile. Giunta in Italia per recitare nel film “Nel Sole” dove ha conosciuto Albano Carrisi, non è più andata vita. Innamorata dell’Italia, infatti, la donna ha scelto di vivere a Cellino San Marco durante gli anni del matrimonio con Albano sposando uno stile di vita semplice e umile.

Anche dopo il divorzio, Romina non ha mai lasciato Cellino dove torna ogni volta che ne ha l’occasione e dove può sfoggiare i suoi outfit semplicissimi e casual. Tuttavia, anche quando sale su un palco, la Power non rinuncia mai alla comodità indossando solitamente completi che, pur essendo molto eleganti e raffinati, le permettono di muoversi con disinvoltura.

Il brand e il prezzo degli abiti di Romina Power

Pantaloni larghi e tuniche ampie dai toni molto accesi: Romina Power si veste sempre così nelle occasioni pubbliche, soprattutto quando deve salire sul palco e tenere un concerto di due ore. Difficilmente, la cantante indossa abiti scuri preferendo sempre completi molto variopinti, essendo una donna allegra e solare. Inoltre, non vedrete mai Romina con una gonna o con un vestito che non sia lungo fino ai piedi.

Questo perché ciò le permette di rinunciare ai tacchi che non riesce ad indossare soprattutto dopo un intervento al ginocchio. Uno stile unico e particolare quello dell’artista che, però, con il tempo ha conquistato davvero tutti. Sono diverse le donne che scelgono di indossare completi simili per un matrimonio o un evento speciale, ma quanto costano gli outfit di Romina? E, soprattutto, dove si possono acquistare?

A svelare la stilista che firma tutti gli abiti che indossa è stata la stessa cantante che, da anni, sceglie Biagiotti. Dopo la morte di Laura Biagiotti, il compito di realizzare gli abiti della cantante è stato ereditato da Lavinia, la figlia della stilista che, in occasione del compleanno della cantante, le ha scritto una bellissima dedica: “Happy birthday Romi! Quando tanti anni fa Romina ed io ci siamo conosciute ci siamo anche ‘riconosciute’”.

“Abbiamo sentito subito una sintonia speciale, un senso di familiarità”, ha affermato l’esperta. “La nostra amicizia è fatta di moltissime storie, emozioni, avventure e soprattutto di piccole cose“. Gli abiti che indossa la Power, tuttavia, non possono essere acquistati perché vengono realizzati in esclusiva per lei. Di conseguenza, non si conosce neanche il prezzo dei completi.