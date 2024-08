Romina Power, nuovo lavoro lontano dallo spettacolo: cosa fa oggi

Lontana dalla tv, Romina Power ha scelto di dedicarsi ad una nuova attività: ecco cosa fa oggi la cantante.

Musica, viaggi e verde: sono queste alcune delle grandi passioni di Romina Power che, sebbene non abbia abbandonato il mondo dello spettacolo, ha deciso di dedicarsi ad una nuova attività trasformando una sua passione in un vero lavoro. La donna è sempre stata amante della natura e in più occasioni ha sottolineato quanto sia importante preservare la vegetazione e gli animali per poter lasciare un mondo migliore alle generazioni future.

La Power così, ogni volta che ne ha l’occasione, ama viaggiare per andare alla scoperta di luoghi incontaminati vivendo per un periodo a stretto contatto con la natura. Le sue non sono semplici parole perché, oggi, ha deciso di dedicarsi concretamente ad un’attività naturale che tiene vicinissima al cuore e che le permette di recuperare energie.

Romina Power apicultrice: l’annuncio sui social

Le api sono a rischio estinzione a causa dei gesti dell’uomo che, ogni giorno, mette a repentaglio la loro vita. Diversamente da varie credenze, questi insetti sono fondamentali in natura ed è importantissimo riuscire a mantenere un ambiente sano in cui possano continuare a sopravvivere. La cantante, particolarmente attenta ai problemi ambientali, ha più volte sottolineato quanto sia importante proteggerle e dare un contributo concreto alla causa, e così ha deciso di diventare apiculrice.

Ad annunciarlo è stata lei stessa e, così, sul proprio profilo Instagram, ha condiviso una serie di foto e video mostrando la propria attività e non nascondendo quanto sia orgogliosa dei primi risultati raggiunti. “Il mio primo anno come apicultrice mi ha dato 10kg di miele con due arnie. Considerando la penuria di acqua ed i pesticidi che le stanno sterminando è tanto” – ha scritto Romina che ha poi aggiunto – “Bisogna conservare le api”.

“Wow”, commenta la figlia Romina. “Molto interessante non avevo mai visto fare il miele. Complimenti Romina“, scrive una signora. “Brava Romina, sempre attenta alla salvaguardia della natura. Ottimo il miele“, “Concordo con la tua idea. Bisognerebbe avere rispetto per la natura“, aggiungono altre signore complimentandosi con lei non solo per l’idea ma anche per l’impegno costante e quotidiano che utilizza per portare avanti un’attività così complessa, ma allo stesso tempo appagante.

Esattamente come l’ex marito Albano che ha recentemente parlato del loro divorzio e che a Cellino San Marco ha creato una vera e propria azienda agricola portando avanti la passione per la terra che aveva il padre, anche Romina ha deciso di dedicarsi ad un’attività naturale che le permette di rendere concrete le sue idee per proteggere la natura.