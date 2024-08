Albano, tutta la verità sull’addio a Romina. Dolore per il cantante di Cellino

A distanza di anni dalla fine del matrimonio, Albano svela tutta la verità sull’addio a Romina non nascondendo il proprio dolore.

Albano e Romina sono stati sposati per tanti anni formando insieme una splendida famiglia con la nascita dei figli Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. Un amore grande quello tra i due artisti nato sul set del film “Nel sole” e che aveva portato la Power a stravolgere la propria vita trasferendosi definitivamente dagli Stati Uniti a Cellino San Marco dove sono cresciuti anche i figli.

La scomparsa, poi, della figlia Ylenia, ha creato una spaccatura profonda nel matrimonio che ha poi portato prima alla separazione e poi al divorzio. Dopo l’addio a Romina Power, Albano ha poi ritrovato l’amore con Loredana Lecciso con cui ha avuto altri due figli, Jasmine e Albano Jr ma il nome del cantante di Cellino continua comunque ad essere accostato a quello dell’ex moglie.

Recentemente, il divorzio tra Albano e Romina è tornato d’attualità per alcune dichiarazioni fatte da Carrisi che non ha nascosto il dolore provato per la fine di un matrimonio che, pensava, sarebbe durato per sempre. Ospite del programma di Raiuno “Estate in diretta”, Albano si è raccontato ai microfoni di Nunzia De Girolamo rispondendo a diverse domande sulla sua incredibile carriera e sulla vita privata.

Albano e il dolore per la fine del matrimonio con Romina Power

Inevitabile, così, la domanda sulla fine del matrimonio con Romina Power che ha inferto un grandissimo dolore al cantante di Cellino San Marco, già provato, esattamente come Romina, dalla scomparsa di Ylenia che “potrebbe essersi tuffata nelle acque del Mississippi”. Parlando a cuore aperto, Carrisi ha definito la separazione “una sconfitta“.

Aggiungendo, poi, di avere un peso nel cuore perché nella sua famiglia la parola divorzio non era mai esistita. “È una cosa di cui ho rammarico”, ha ammesso senza problemi dopo anni dal divorzio che ha inferto un grande dolore anche ai fan. L’artista, poi, ha anche parlato del rapporto con la compagna Loredana Lecciso, con i figli e con i nipotini con i quali cerca di trascorrere quanto più tempo possibile.

Oltre a ricordare la sua carriera internazionale e i tanti Festival di Sanremo a cui ha partecipato, ha puntualizzato di aver sempre fatto tutto con amore che rappresenta il motore della sua vita. Dall’amore per la famiglia a quello per la propria terra, Albano si muove solo se spinto dall’amore verso qualcosa o qualcuno e a distanza di anni dal suo esordio nel mondo dello spettacolo l’ha ribadito nuovamente.