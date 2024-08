Royal Family: come era Camilla prima di rifarsi. Il prima e il dopo

Camilla è ormai un membro importantissimo della Royal Family, ma com’era prima di rifarsi? Le foto del prima e del dopo.

Camilla Parker Bowles, dopo anni di pettegolezzi e indiscrezioni, è riuscita a realizzare il suo più grande sogno: non solo ha sposato il suo grande amore, ma con l’ascesa al trono di Carlo, è diventata ufficialmente la Regina Camilla rivestendo un ruolo fondamentale nella Royal Family.

Con Re Carlo costretto a saltare alcuni impegni pubblici a causa del tumore che gli è stato diagnosticato qualche mese fa, la Regina Camilla rappresenta la Corona in tantissimi eventi mostrandosi sempre sorridente e, soprattutto, impeccabile negli outfit e nel portamento.

Oggi, Camilla rappresenta totalmente quello che è lo stile inglese, sobrio, elegante e senza fronzoli, ma in passato il suo aspetto era totalmente diverso. La Regina, infatti, non solo aveva un look decisamente lontano da quello attuale, ma anche fisicamente era molto diversa. Camilla, come molte altre donne nel mondo, ha quindi ceduto al fascino della chirurgia estetica, ma com’era Camilla prima di rifarsi?

Camilla prima e dopo i ritocchi estetici: ecco com’era prima di diventare Regina

Dopo aver vissuto all’ombra di Carlo per tantissimi anni, subendo il paragone con l’amatissima Lady Diana che, ancora oggi, è nel cuore degli inglesi, Camilla ha avuto la propria rivincita. Dopo aver conquistato la Regina Elisabetta che le ha permesso di sposare l’erede al trono, è diventata ufficialmente la Regina d’Inghilterra non saltando mai un impegno se non nell’ultimo periodo a causa del covid.

In tutti gli impegni pubblici, la Regina sfoggia i suoi completi eleganti, un’acconciatura sempre impeccabile e un sorriso sincero. Su Google, però, tra le domande più gettonate, c’è anche quella relativa ai presunti ritocchini estetici di Camilla. Ebbene, anche la Regina, nel corso del tempo, ha corretto qualche piccolo difetto affidandosi alle mani di esperti chirurghi.

Secondo il giornalista francese Meyer-Stabley, Camilla avrebbe provato a cancellare i segni del tempo con il botulino e si sarebbe sottoposta anche a peeling e trattamenti laser per eliminare le zampe di gallina e le linee della pelle che si formano intorno alle labbra. Inoltre, sempre secondo il giornalista citato, si sarebbe sottoposta a lunghe sedute dal dentista per correggere il sorriso e sbiancare i denti.

Secondo alcuni rumors, inoltre, si dice che ad incoraggiare la Regina a sottoporsi ai diversi trattamenti estetici sia stato proprio Carlo. Tuttavia, nonostante i ritocchini, l’immagine di Camilla non è stata stravolta. I lineamenti, infatti, come potete vedere osservando la foto qui in alto, sono rimasti sostanzialmente identici grazie alla bravura dei medici a cui la Regina ha deciso di rivolgersi.