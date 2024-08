Royal Family, si allarga la famiglia: la nota ufficiale e la gioia dei sudditi

Dopo vari momenti difficili, la Royal Family può finalmente gioire e festeggiare per l’arrivo della quarta figlia.

Le Royal Family di tutto il mondo hanno sempre incuriosito. Tra le più chiacchierate c’è sicuramente quella inglese che, negli ultimi mesi, ha vissuto momenti difficili. Il cancro diagnosticato a Re Carlo e alla Principessa Kate ha scosso fortemente non solo i membri della casa reale, ma anche i sudditi preoccupati per il futuro della Corona che, oggi, è rappresentata ai vari eventi pubblici soprattutto dal Principe William e dalla Regina Camilla.

Dopo tante ansie e preoccupazioni, tuttavia, nelle scorse ore, per Kate e William è arrivato l’annuncio più bello che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti gli inglesi. Oggi, invece, l’arrivo della quarta figlia fa esplodere di gioia una famiglia reale davvero amatissima esattamente come quella inglese.

Una delle Royal Family più amate e più chiacchierate è sicuramente quella della Famiglia Reale di Monaco. In passato, le Principesse Carolina e Stephany insieme al Principe Alberto, erano seguitissime dai paparazzi che monitoravano ogni movimento. Oggi, invece, a far parlare sono i figli. In particolare, ultimamente, a far notizia è stato Ernst August Jr, figlio di Ernst August di Hannover, primogenito del principe Ernst, marito di Carolina di Monaco.

L’annuncio della Royal Family scatena la gioia di tutti: arriva la quarta figlia

Ernst August Jr è sposato con Ekaterina Malysheva dal 2017 ma il matrimonio non è mai stato accettato dal padre di lui che, per il primogenito, avrebbe voluto una compagna con il sangue blu. Lei, invece, è una stilista di origini russe che Ernst August Jr ha conosciuto a Londra e con la quale ha deciso di formare una famiglia.

Dopo la nascita di Elisabeth, August, ed Eleonora, lo scorso 24 luglio è nata la piccola Margarita e ad annunciare il lieto evento sono stati i genitori attraverso il magazine tedesco Bunter. Ernst August Jr è figlio del primo matrimonio di Ernst August di Hannover, terzo marito di Carolina di Monaco.

Nonostante i due non stiano più insieme dal 2009, non hanno mai divorziato. Ufficialmente, dunque, sono ancora marito e moglie e così, indirettamente, anche la Principessa Carolina è diventata nonna per la quarta volta con l’arrivo della piccola Margarita. La coppia reale che vive in Austria dove lei fa la stilista e lui lavora nel settore bancario, si sta così godendo l’arrivo della quarta figlia.