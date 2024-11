Sabrina Ferilli, sapete chi è il suo compagno (potente)? Coppia bellissima

Sabrina Ferilli è sempre più innamorata di suo marito, ma chi è l’uomo che ha conquistato il suo cuore? Ecco cosa fa lui.

L’attrice è, senza ombra di dubbio, uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo nell’assistere le sue tante partecipazioni televisive e cinematografiche. Nel corso degli anni ha infatti saputo intrattenere il grande pubblico e lo ha fatto con un incredibile talento e con quella personalità senza eguali.

In molti si domandano chi sia il marito della Ferilli, anche perché i due sono innamoratissimi ormai da tanti anni.

Chi è Flavio, il marito di Sabrina Ferilli

L’uomo che ha letteralmente rubato il cuore dell’attrice si chiama Flavio Cattaneo ed è suo marito da ormai molto tempo. Nato a Rho (Milano) nel 1963, lavora come dirigente e imprenditore. Ha conseguito la laurea presso la facoltà di architettura del Politecnico di Milano e si è in seguito specializzato in finanza presso la SDA Bocconi School of Management. Cattaneo è inoltre stato, per un periodo, imprenditore edile dell’azienda di famiglia e ha anche ottenuto diverse cariche dirigenziali presso Fiera Milano e Aem, nominata oggi A2A. Nel 2003 è invece stato Direttore Generale della Rai e, dal 2005 al 2014, ha avuto la carica di AD presso Terna SpA.

Nel 2014, il marito di Sabrina Ferilli è inoltre entrato nel Consiglio di Amministrazione di Ntv – Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA e di Generali Assicurazioni. Nel 2016 è invece stato nominato nuovo AD di Telecom Italia, tornando l’anno successivo nell’azienda dei Treni Italo di cui è vicepresidente dal 2018. Qualche anno dopo, Flavio ha fondato anche Itabus, un’azienda di trasporto di cui è anche azionista di controllo. Colui che ha conquistato il cuore della Ferilli è stato insignito, nel 2011, dell’onorificenza di Cavaliere del Lavoro per via della sua carriera.

Lui e l’attrice sono legati sentimentalmente ormai da tanti anni e insieme vivono a Roma. I due non hanno figli e sono sempre stati molto riservati sulla propria vita privata. “E’ una persona ferma, solida e forte“, ha detto lei in un’intervista parlando di suo marito, “Siamo anche molto simili in questo. Ci siamo dati stabilità a vicenda“. Cattaneo è inoltre papà di due figli, nati dal suo precedente matrimonio con la prima moglie Cristina Goi. C’è da dire che Flavio e Sabrina Ferilli si sono sempre mostrati molto uniti e, nonostante siano trascorsi molti anni dall’inizio della loro storia, oggi sono più affiatati che mai.