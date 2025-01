Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli finalmente confessano il vero significato del nome di loro figlio: ecco cosa hanno detto

Una delle coppie che ha stregato letteralmente il mondo dello spettacolo per la loro straordinaria bellezza è senza dubbio quella formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli. Lei modella e influencer, lui ex velino e influencer, insieme hanno dato vita ad una nuova vita emozionando particolarmente i fan sui social che non hanno fatto altro che fare auguri e commentare in maniera positiva questo magico evento.

La coppia, ha avuto modo di conoscersi meglio proprio durante la permanenza al Grande Fratello Vip dove entrambi si trovavano come concorrenti. L’amore ha preso il sopravvento e i due hanno deciso di frequentarsi anche fuori dalla casa del Grande Fratello, instaurando un rapporto davvero speciale e un amore documentato spesso sui social con foto davvero emozionanti.

Ultimamente, la coppia ha annunciato la nascita del loro primogenito che hanno deciso di chiamare Kian. Il nome, a detta di tantissimi fan, risulta essere davvero molto particolare e in tantissimi si son chiesti come mai la scelta è ricaduta proprio su questo nome.

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, ecco il significato del nome del loro figlio

Come si è potuto evincere dal post su Instagram, il bimbo dei Petrelli ha preso doppio cognome ossia “Kian Salemi Pretelli“. Il portale Leggo.it, ha voluto spiegare meglio quali sono le cause che hanno indotto la coppia a scegliere questo nome così originale, che va a richiamare le origini della giovane.

In persiano Kian significa Re ed è un nome che solitamente viene assegnato ai figli maschi per dare un simbolo di ricchezza, potere e nobiltà.

Per molto tempo, i due non hanno pubblicato granché e hanno preferito vivere la propria vita in silenzio. Ora, dopo la nascita del foglio che ha emozionato particolarmente i fan, son tornati alla ribalta e non è assolutamente da escidere che l’influencer Giulia Salemi possa decidere di fornire indicazioni circa i dettagli sul parto.