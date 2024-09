Sanremo 2025 altro grande colpo di Carlo Conti: “Arriva la collega più amata”

La macchina del Festival di Sanremo 2025 scalda i motori: Carlo Conti avrebbe scelto una collega speciale per affiancarlo all’Ariston.

Carlo Conti, dopo un’estate di relax, si è tuffato a capofitto nel suo lavoro essendo alle prese con la preparazione della nuova stagione di Tale e Quale Show, in partenza da venerdì 27 settembre e, soprattutto, del Festival di Sanremo 2025 che andrà in onda dall’11 al 15 febbraio su Raiuno. Oltre a dover selezionare le canzoni che saranno in gara, il conduttore toscano è impegnato nella scelta della squadra che lo affiancherà.

Sul palco del Teatro Ariston, esattamente come tutti i suoi predecessori, Conti non sarà solo ma sarà affiancato da una presenza femminile. E il conduttore pare abbia già scelto una collega da portare all’Ariston.

Carlo Conti: per Sanremo 2025 punta su un’ex star di Mediaset

Non sarà facile per Carlo Conti condurre Sanremo 2025 dopo gli ultimi cinque Festival targati Amadeus e che hanno incollato milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Per cercare di non far rimpiangere la presenza di Amadeus che ha scelto di lavorare in Discovery, il conduttore toscano sceglierà canzoni in grado di accontentare i gusti di più fasce di pubblico, esattamente come il suo predecessore, ma soprattutto punterà su una squadra che possa garantirgli complicità e professionalità.

Secondo Alberto Dandolo, Conti starebbe pensando, in modo particolare, a due nomi con cui ha già lavorato e che stanno scatenando l’entusiasmo del web. “Ha pensato da subito a lei e vorrebbe affidarle un ruolo di primo piano nel prossimo Festival”, scrive sul settimanale Oggi citando il nome di Alessia Marcuzzi che, dopo l’addio a Mediaset, sta trovando sempre più spazio in Rai.

Con la Marcuzzi, Conti ha già condotto i David di Donatello 2024 e lavorerà a Tale e Quale Show 2024 avendo scelto la conduttrice romana come nuova giurata. L’altro nome, invece, a cui starebbe pensando Conti per Sanremo è quello di Cristiano Malgioglio.

“Non tutti sanno che Malgioglio sarà con alte probabilità uno dei protagonisti della prossima edizione del Festival di Sanremo firmato Carlo Conti. Il conduttore toscano comunicherà nelle prossime settimane in quale ruolo vedremo Malgy”, ha scritto ancora Dandolo.

Indiscrezioni importanti quelle del settimanale Oggi sul nuovo Festival sul quale sono puntati gli occhi di tutti: per ora, tuttavia, non c’è ancora nulla di ufficiale anche se, tra i nomi dei cantanti che potrebbero essere in gara, spuntano quelli di Elodie, Tananai, Albano e Romina, Subsonica e Achille Lauro.