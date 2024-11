Sanremo 2025, che sono i co-conduttori e i Big in gara: il toto-nomi

“Lo dirò il 2 dicembre, il cast di Sanremo, al Tg1”. Ospite del programma La Conversazione, su RaiPlay, Carlo Conti annuncia la data in cui rivelerà i nomi dei Big in gara al festival 2025. “Dopo le fatiche dello Zecchino d’Oro da Bologna verrò a Roma, nello studio del Tg1, come di abitudine, e dirò i nomi”, spiega il conduttore e direttore artistico, a poche ore dalla messa in onda della semifinale di Tale e Quale Show, su Rai1. Quanti sono? “Non si sa”, la risposta di Conti con un sorriso. Per presentare le proposte tra i Big c’è ancora tempo fino al 26 novembre.

Annalisa e De Martino co-conduttori? Le indiscrezioni su Sanremo 2025

C’è un’indiscrezione che gira da settimane e che torna d’attualità in queste ore: Annalisa potrebbe partecipare al Festival di Sanremo 2025 non come cantante ma bensì come co-conduttrice per una o più serate. E si parla del coinvolgimento anche di un’altra star: si tratta di Stefano De Martino che sta vivendo un autunno d’oro su Rai 1 con Affari Tuoi.

I cantanti in gara

E poi ci sono le indiscrezioni sui cantanti in gara a Sanremo 2025? Come detto l’ufficialità dei nomi verrà comunicata da Carlo Conti il 2 dicembre al Tg1 ma intanto circolano tante le voci. Si parla di Elodie, del possibile ritorno di Madame. Gli altri che potrebbero partecipare sono Alessandra Amoroso, Raf, Olly, Gazzelle, Rocco Hunt, Benji & Fede, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, Paola Turci, Noemi, Ermal Meta e Anna Pepe. In quota anche leggende del calibro di Patty Pravo, Marcella Bella e Al Bano. Tra i super ospiti potrebbe esserci Damiano David, il frontman dei Maneskin che arriverebbe a Saremo come solista.

Sanremo Giovani

Sono intanto online i brani dei 24 brani dei finalisti di Sanremo Giovani che, a gruppi di 6, si sfideranno da martedì 12 novembre in seconda serata su Rai 2 nella trasmissione condotta da Alessandro Cattelan, per accedere prima alla semifinale del 10 dicembre e poi alla finale del 18, Sarà Sanremo, su Rai1, che decreterà le 4 Nuove Proposte di Sanremo 2025.

Pieraccioni e Panariello all’Ariston?

Quanto alla possibilità che gli amici di sempre Panariello e Pieraccioni si affaccino all’Ariston, “è troppo scontato” ribadisce Conti rispondendo alla domanda di un ascoltatore di Raiplay . “Se lo aspettano tutti, invece noi vogliamo spiazzare e non vengono.

Comunque vediamo, non è detto che non facciano una capatina, magari separatamente, o invece non viene nessuno dei due. In ogni caso sono due fratelloni, so che sono sempre con me”.