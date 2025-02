Sanremo 2025 prosegue con la terza serata, trasmessa in diretta su Rai 1 dal Teatro Ariston giovedì 13 febbraio 2025. Questa serata è riservata ai restanti 14 Big in gara (ieri hanno cantato gli altri 15), mentre la competizione delle Nuove Proposte culmina con la finalissima che deciderà il vincitore tra Alex Wyse e Andrea Settembre.

Il programma della terza serata

La terza serata si concentra sui 14 Big che non hanno avuto la possibilità di esibirsi la seconda sera. L’ordine di uscita dei cantanti verrà annunciato durante la conferenza stampa prevista per oggi, a partire dalle ore 11:50.

L’evento inizierà con la finale delle Nuove Proposte. In questa fase, i giovani talenti si sfideranno in duelli diretti: Settembre affronterà Alex Wyse. Successivamente, i restanti 14 Big saliranno nuovamente sul palco dell’Ariston per presentare i loro brani già esposti nella prima serata.

Co-conduttori e ospiti

Il conduttore Carlo Conti guida la terza serata affiancato da un tris di co-conduttrici: Miriam Leone, Katia Follesa ed Elettra Lamborghini.

Tra gli ospiti più attesi ci saranno i Duran Duran, che festeggiano il quarantennale dalla loro ultima esibizione a Sanremo, riscoprendo il medley dei loro più grandi successi. Inoltre, Iva Zanicchi sarà presente per ritirare il premio “Città di Sanremo” alla carriera, un riconoscimento che celebra la lunga e straordinaria carriera dell’icona della musica italiana. Sarà inoltre presente un altro grande protagonista della musica italiana: Edoardo Bennato.

Tra gli altri ospiti, ci sarà il cast del film “Follemente”. Infine, sul Suzuki Stage in Piazza Colombo, Ermal Meta si esibirà in un concerto.

I cantanti della terza serata

I 14 cantanti che si esibiranno in questa puntata dovranno riproporre i loro brani, già presentati durante la prima serata del Festival. Ancora non si conosce la scaletta ufficiale, ma questi sono i nomi dei cantanti che si esibiranno questa sera, in ordine alfabetico