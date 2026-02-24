Sanremo 2026, la scaletta e gli ospiti della prima serata del Festival
Tutto pronto per la prima serata del Festival di Sanremo, che inaugura ufficialmente la settimana più attesa della musica italiana. A guidare lo show saranno Carlo Conti e Laura Pausini, protagonisti di una serata che si preannuncia lunga e ricca di emozioni.
Sul palco del Teatro Ariston si esibiranno tutti e 30 i cantanti in gara, offrendo al pubblico una panoramica completa dei brani selezionati dopo mesi di preparazione artistica. Dopo il Green Carpet che ha aperto la manifestazione, la prima serata rappresenta il vero debutto musicale del Festival, con grande attesa per le canzoni dei Big e le prime reazioni del pubblico.
Il ritorno di Tiziano Ferro
Tra i momenti più attesi della serata c’è il ritorno di Tiziano Ferro, ospite speciale a sei anni dalla sua ultima partecipazione al Festival. L’artista porterà sul palco alcuni dei suoi successi e potrebbe regalare una sorpresa con un possibile duetto insieme a Laura Pausini.
La diretta televisiva andrà in onda su Rai 1 a partire dalle 20:40, mentre la conclusione della serata è prevista intorno all’1:25 di notte. Uno spettacolo quindi molto intenso, che darà ufficialmente il via alla competizione musicale più seguita in Italia.
Scaletta prima serata Sanremo 2026
Ecco l’elenco completo in ordine alfabetico dei 30 Big (con il titolo del loro brano) che si esibiranno martedì 24 febbraio al Festival di Sanremo:
- Arisa – Magica favola
- Bambole Di Pezza – Resta Con Me
- Chiello – Ti penso sempre
- Dargen D’Amico – AI AI
- Ditonellapiaga – Che fastidio!
- Eddie Brock – Avvoltoi
- Elettra Lamborghini – Voilà
- Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
- Ermal Meta – Stella stellina
- Fedez & Masini – Male necessario
- Francesco Renga – Il meglio di me
- Fulminacci – Stupida sfortuna
- J-AX – Italia starter pack
- LDA & AKA 7even – Poesie clandestine
- Leo Gassmann – Naturale
- Levante – Sei tu
- Luchè – Labirinto
- Malika Ayane – Animali notturni
- Mara Sattei – Le cose che non sai di me
- Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta
- Michele Bravi – Prima o poi
- Nayt – Prima che
- Patty Pravo – Opera
- Raf – Ora e per sempre
- Sal Da Vinci – Per sempre sì
- Samurai Jay – Ossessione
- Sayf – Tu mi piaci tanto.
- Serena Brancale – Qui con me
- Tommaso Paradiso – I romantici
- Tredici Pietro – Uomo che cade