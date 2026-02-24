Tutto pronto per la prima serata del Festival di Sanremo, che inaugura ufficialmente la settimana più attesa della musica italiana. A guidare lo show saranno Carlo Conti e Laura Pausini, protagonisti di una serata che si preannuncia lunga e ricca di emozioni.

Sul palco del Teatro Ariston si esibiranno tutti e 30 i cantanti in gara, offrendo al pubblico una panoramica completa dei brani selezionati dopo mesi di preparazione artistica. Dopo il Green Carpet che ha aperto la manifestazione, la prima serata rappresenta il vero debutto musicale del Festival, con grande attesa per le canzoni dei Big e le prime reazioni del pubblico.

Il ritorno di Tiziano Ferro

Tra i momenti più attesi della serata c’è il ritorno di Tiziano Ferro, ospite speciale a sei anni dalla sua ultima partecipazione al Festival. L’artista porterà sul palco alcuni dei suoi successi e potrebbe regalare una sorpresa con un possibile duetto insieme a Laura Pausini.

La diretta televisiva andrà in onda su Rai 1 a partire dalle 20:40, mentre la conclusione della serata è prevista intorno all’1:25 di notte. Uno spettacolo quindi molto intenso, che darà ufficialmente il via alla competizione musicale più seguita in Italia.

Scaletta prima serata Sanremo 2026

Ecco l’elenco completo in ordine alfabetico dei 30 Big (con il titolo del loro brano) che si esibiranno martedì 24 febbraio al Festival di Sanremo: