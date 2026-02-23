I romantici, il testo della canzone di Tommaso Paradiso a Sanremo 2026
I romantici, il testo della canzone di Tommaso Paradiso al Festival di Sanremo 2026.
Mi sveglio sotto la pioggia che cade
spero mia figlia sia uguale a sua madre
bellissima che non so come fa
a stare con uno che di notte accende la televisione,
sempre lo stesso film, la stessa scena
col volume a cannone
no, non so come fa
E voglio dirti ti amo prima di decollare
ti prego non girarti quando scendo le scale
che sarebbe stupendo non rovinare tutto
Posso portarti più in alto, più in alto, più in alto
come hai fatto tu
Spero che ti arriverà
davvero una musica dolce
per i tuoi giorni malinconici
Vorrei avere un pianoforte in tasca
solo per ricordarmi di noi
ho il cuore appeso sulla giacca
ogni volta che parlo di noi
i romantici guardano il cielo
i romantici guardano un treno che se ne va
lo quando bevo ci credo alle fate
io non farò come ha fatto mio padre gelido
non so come si fa
ti darò sempre un bacio prima di partire
se fumo faccio la doccia prima di dormire
che sarebbe stupendo non rovinare tutto
Posso portarti più in alto, più in alto, più in alto come hai fatto tu
Rip. ritornello
che corre via nella speranza di rivedersi nel futuro
dove giocavano ragazzi con la palla contro il muro
e adesso non c’è nessuno
non c’è più nessuno
ma i romantici guardano il cielo
e ci credono davvero
Rip. ritornello