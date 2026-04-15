La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa alle critiche del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nei confronti della premier Giorgia Meloni, che aveva definito inaccettabili le dichiarazioni del tycoon su Papa Leone XIV. “Trump scarica Meloni”, è l’apertura di Repubblica. “Trump-Meloni, il divorzio”, titola invece La Stampa. “Trump fuori di Meloni”, è la prima pagina di Libero.

La rassegna stampa di oggi:

“Trump scarica Meloni” (La Repubblica).

“Trump contro Meloni: non ci aiuta” (Il Corriere della Sera).

“La forza del diritto”, di Ernesto Galli della Loggia: “La crisi del diritto internazionale è sotto gli occhi di tutti: con la conseguenza di un sempre più generalizzato e indiscriminato ricorso all’uso dello scontro aperto, alla guerra. Che però tende a dare ragione non a chi ce l’ha ma a chi è più forte, producendo dunque a propria volta un ulteriore aggravamento della crisi del diritto in questione. Se ci chiediamo però perché le regole di questo contano sempre di meno non dobbiamo accontentarci della risposta abituale — perché ci sono dei governi cattivi che non le rispettano — che come si capisce è una finta risposta che non spiega nulla”.

“Trump-Meloni, il divorzio” (La Stampa).

“Fmi: allarme recessione mondiale” (Il Sole 24 Ore).

“Trump-Meloni, lo strappo” (Il Messaggero).

“L’interesse nazionale prima di tutto”, di Giuseppe Vegas: “Il chiarimento non più rinviabile è avvenuto. Emerge l’adempimento di una doppia responsabilità: la tutela della dignità e dell’interesse nazionale del Paese. Giorgia Meloni è una mera subalterna esecutrice della volontà del presidente americano Trump, come una certa iconografia vorrebbe affermare, oppure è una rocciosa guardiana della sovranità e dell’interesse nazionale? Naturalmente, l’attribuzione di questa o quella qualità alla presidente consiglio fa parte del gioco politico. Ognuno sostiene un’opinione non sempre basata sulla realtà fattuale, ma il più delle volte legata all’interesse della propria fazione”.

“Italia first” (Il Giornale).

“Era una Maga” (Il Manifesto).

“Trump bombarda pure Meloni” (Il Fatto Quotidiano).

“La retromarcia su Roma”, di Marco Travaglio: “La brusca fine della lunga luna di miele con gl’italiani (e persino con Trump) dovrebbe indurre Giorgia Meloni, impegnata nella precipitosa retromarcia su tutto, a ripercorrere questi tre anni e mezzo di occasioni mancate”.

“Cambiamento di fronte” (Avvenire).

“Trump fuori di Meloni” (Libero).

“In politica estera l’amicizia non può esistere”, di Mario Sechi: “I rapporti tra Stati non sono regolati dai sentimenti, ma dalla forza e dall’interesse, dalla geografia e dalla demografia, dalle materie prime e dal commercio, dal potere militare e dalla tecnologia, dalla storia e dall’ideologia. Quando sentite pronunciare la parola «amicizia», ricordatevi di Tucidide: I forti fanno ciò che possono, i deboli subiscono ciò che devono”. Le reazioni sentimentali – da sinistra e da destra – su tre fatti accaduti nelle ultime 48 ore non servono a capire cosa sta accadendo, nel migliore dei casi sono un auto-inganno. Essere realisti negli affari esteri aiuta a non subire la strage delle illusioni”.

“Divorzio all’americana” (La Verità).

“Meloni sedotta e abbandonata. Trump: Giorgia non ha coraggio” (Domani).