Un bacio rubato fuori dal set di Uomini e Donne sta infiammando il web e facendo impazzire i fan del programma.

Succede sempre così. Quando meno te lo aspetti, arriva la foto, il video o la segnalazione che accende la miccia. Stavolta al centro del gossip c’è uno dei volti più chiacchierati del Trono Over, beccato in atteggiamenti piuttosto intimi con una donna lontano dalle telecamere di Canale 5.

Nessuna esterna autorizzata, nessun confronto in studio, ma una scena completamente fuori copione, immortalata da chi evidentemente non ha resistito alla tentazione di scattare e inviare tutto alla regina del gossip online.

Ecco cosa è successo fuori onda

Le immagini sono finite dritte dritte nelle mani di Deianira Marzano, che le ha condivise sul suo profilo Instagram in poche ore, scatenando una valanga di commenti, supposizioni e inevitabili polemiche. C’è chi grida allo scoop, chi parla di mancanza di rispetto per la trasmissione e chi, più semplicemente, si gode il pettegolezzo senza troppi moralismi. E, diciamolo, fa parte del gioco. Perché quando entri a far parte del cast di un programma così popolare, è normale che ogni tua mossa venga osservata con attenzione — anche quando pensi di essere lontano dai riflettori.

Le immagini in questione mostrano un momento piuttosto tenero tra i due protagonisti: un bacio, carezze leggere sulle spalle, una complicità difficile da ignorare. E tutto questo, per giunta, in un luogo pubblico. Sì, perché il “fattaccio” sarebbe avvenuto al Lido Capri, in pieno giorno. Dunque non proprio l’ambientazione più riservata. Secondo la stessa Deianira, che ha ricevuto la segnalazione via direct, il cavaliere “ogni tanto passa dietro la donna e le accarezza le spalle”, un gesto che sembra raccontare molto più di una semplice amicizia.

Ovviamente il nome del protagonista maschile non è stato un mistero per molto. Stiamo parlando di Giovanni Siciliano, uno dei cavalieri più noti dell’attuale edizione del Trono Over. Una figura che si è fatta notare sin da subito per i suoi modi decisi, lo sguardo diretto e quella capacità tutta sua di catalizzare l’attenzione. Però, stavolta, l’attenzione non l’ha cercata. È arrivata lo stesso, e non nel contesto controllato dello studio, ma in un momento apparentemente privato, che adesso è diventato di dominio pubblico.

Chi è la donna del bacio

La donna con cui è stato paparazzato, per ora, non è stata identificata ufficialmente. Non si tratterebbe di una dama del parterre, almeno secondo le prime voci, ma di una conoscenza esterna, forse una frequentazione che nulla ha a che vedere con la trasmissione. E qui, ovviamente, si apre il dibattito: era solo un momento personale o c’è qualcosa che andava detto in puntata? Perché, lo sappiamo, Uomini e Donne ha le sue regole non scritte, e una di queste è che le frequentazioni esterne vanno dichiarate, soprattutto se si continua a stare in studio.

Al momento dalla produzione tutto tace. Nessuna dichiarazione ufficiale, nessuna anticipazione su cosa verrà detto — se verrà detto — nella prossima registrazione. Però i fan sono già in fermento. C’è chi prende le difese di Giovanni, dicendo che fuori dal programma è libero di fare ciò che vuole. E c’è chi invece si sente preso in giro, come se tutto quello che si vede in studio fosse solo una messa in scena. La verità, come sempre, sta probabilmente nel mezzo. Ma intanto il bacio ha fatto il giro del web, e sarà difficile far finta di niente.