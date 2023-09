Scandalo a Venezia e Firenze per Kanye West (ex di Kim Kardashian) e nuova moglie Bianca Censori, australoitaliana

Scandalo a Venezia e a Firenze per Kanye West. La nuova moglie di Kanye West (ex di Kim Kardashian), Bianca, è andata in giro apparentemente nuda dopo che in quella gondola è successo di tutto.

Il rapper Kanye West e la moglie Bianca Censori, australiana di origine italiana, hanno dato scandalo in Italia.

La coppia, quest’estate, ha provocato prima imbarazzi e poi indignazione. Le loro continue esibizioni, però, stanno avendo conseguenze.

A Firenze sono stati notati per i loro outfit mentre facevano shopping. Kanye era vestito di nero. Bianca, invece, a prima vista sembrava nuda, ad eccezione di un paio di scarpe con i tacchi alti. Osservandola meglio, poi, si è notato che i pantaloni e il top, super mini, erano color pelle.

La coppia non è certo passata inosservata ma i fiorentini non hanno gradito. Il loro atteggiamento è considerato una mancanza di rispetto verso una delle città più belle del mondo e alcuni hanno chiamato la polizia. Contro la coppia è stata aperta un’indagine per “atti osceni in luogo pubblico”.

Anche a Venezia Kanye e Bianca hanno destato scandalo. Nudità e intimità esibite senza pudore mentre erano in gondola. Alla coppia, a causa di questo comportamento, è stato vietato a vita l’utilizzo delle famose barche della città lagunare.

Secondo il Daily Mail, gli amici di Bianca sono preoccupati e temono che Kanye voglia trasformarla in una versione più “radicale” della sua ex Kim Kardashian. Un caro amico della donna ha raccontato di come sia difficile avvicinarla a causa del partner e sanno che Bianca è sola e questo li spaventa.

Da quando si è separato da Kim all’inizio del 2021, il rapper ha suscitato indignazione in tutto il mondo con dichiarazioni antisemite, incitamenti all’odio e a teorie del complotto.