Perché in autunno cadono i capelli: i trucchi per prevenire e rinforzare la chioma

In autunno cadono i capelli, ma perché? Di seguito andiamo a chiarire i motivi di tale fenomeno e vi diamo anche dei trucchi per prevenire la caduta dei capelli e renderli più forti.

Tutto ciò che ruota intorno alla caduta dei capelli interessa sia gli uomini che le donne, anche se il diradamento nei due sessi è differente. Ma di seguito non andiamo a parlare dell’alopecia intesa come perdita totale di capelli bensì di quelli che cadono in autunno.

Capita a tutti nel periodo autunnale di vedere molti capelli che cadono mentre si spazzolano o quando si fa lo shampoo. Più semplicemente, in genere ci se ne accorge guardando il cuscino al mattino, oppure spazzando per terra. Ci sono dei motivi ben precisi che stanno alla base del fenomeno della caduta dei capelli. E li vediamo di seguito.

Quali sono i motivi della caduta dei capelli autunnale

La caduta dei capelli in autunno è del tutto naturale ed è un fenomeno che si può attribuire a diversi fattori. Uno ha a che fare con la luce. Infatti nel periodo primaverile ed estivo (alle nostre latitudini) c’è un maggiore soleggiamento e i raggi che colpiscono la retina vanno a inibire la produzione di melatonina, che invece è rilasciata durante le ore notturne e nei mesi meno soleggiati. Il meccanismo ormonale va a toccare anche i capelli.

Se le variazioni ormonali stagionali possono influenzare il ciclo di crescita dei capelli anche l’aumento o la diminuzione di ormoni come il testosterone o gli estrogeni possono influenzare la quantità di capelli che cadono. In effetti nelle donne si ha una maggiore caduta dopo la menopausa.

Il momento stagionale determina anche la rimozione dei capelli danneggiati durante l’estate. Quindi in autunno i capelli rovinati dall’esposizione al sole e al calore o alla salsedine possono cadere in modo più evidente per dare spazio ai capelli più forti e sani che iniziano a crescere.

Inoltre bisogna tenere presente che i capelli seguono un ciclo di crescita che include diverse fasi: anagen (i capelli crescono), catagen (riposo e regressione), telogen (i capelli cadono). Nel corso dell’anno si perdono in media da 50 a 100 capelli al giorno, in autunno la quantità può aumentare. Dunque se da ottobre a dicembre notate tanti capelli che cadono, non preoccupatevi, se il fenomeno prosegue allora è meglio contattare un medico.

Come rinforzare i capelli in autunno

Per dare una mano ai capelli stressati in autunno bisogna evitare le carenze nutrizionali, che possono influenzare la salute della chioma. Cercate di seguire un’alimentazione ricca di vitamine, la vitamina H e quelle del gruppo B, oltre a sali minerali come il ferro e aminoacidi che vanno a rinforzare la cheratina del capello, leggete quali i cibi per proteggere la salute dei capelli. Evitate lavaggi frequenti e trattamenti stressanti come la piastra o il phon, non usate elastici troppo stretti in caso di capelli lunghi e fare una maschera alla banana.