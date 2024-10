Ivan Zazzaroni, chi è la famosissima moglie: volto Mediaset

Chi è la moglie di Ivan Zazzaroni, amatissimo giudice di Ballando con le stelle? Nel suo cuore c’è un famoso volto Mediaset.

Giornalista sportivo ma anche volto televisivo, Ivan Zazzaroni è diventato popolarissimo e amatissimo dal pubblico grazie a Ballando con le stelle di cui è stato prima concorrente e poi giudice. Sempre molto diretto nei suoi giudizi, Zazzaroni è sicuramente uno dei giudici più apprezzati anche dai concorrenti. Ogni sabato, il giornalista è presente al tavolo della giuria assistendo alle varie performance rigorosamente in piedi.

Zazzaroni, tuttavia, incuriosisce il pubblico anche per la sua vita privata. Il giornalista, infatti, è molto discreto e riservato parlando raramente della propria vita sentimentale. Tuttavia, Zazzaroni ha il cuore impegnato e batte per un volto molto famoso di Mediaset.

Ivan Zazzaroni: l’amore con la famosa giornalista Mediaset

Ivan Zazzaroni, in pazzato, è stato sposato con Cristina Canali con cui, nel 1990, è nato il figlio Gian Maria. Nel corso degli Anni 2000, tuttavia, il rapporto si raffredda portando il giornalista e la moglie a chiudere il matrimonio. Dopo qualche tempo, Zazzaroni ha ritrovato l’amore con una collega. Nel cuore di Zazzaroni, infatti, oggi c’è Monica Gasparini, giornalista e volto noto di Studio Aperto, su Italia 1.

Se Monica Gasparini è entrata nella vita di Zazzaroni dopo il divorzio, lui è entrato nella vita dell’attuale compagna dopo il grave lutto. Monica, infatti, è rimasta vedova di Alberto D’Aguanno, a sua volta giornalista Mediaset, padre dei suoi due figli Fabio e Lucia. La coppia, attualmente, vive insieme in una splendida casa.

“Ivan Zazzaroni è il mio riferimento. Sono stata fortunata a trovare una persona con cui, dopo aver subìto una perdita, un grosso dolore che non passa mai, poter di nuovo condividere valori e progetti”, le parole dette da Monica in un’intervista come riporta IlSussidiario.net.

Nella vita della Gasparini, tuttavia, è sempre presente anche Alberto D’Aguanno di cui ha recentemente in un post su Instagram svelando di rivederlo nei figli: “C’è nell’ostinata riservatezza e nella camminata sciolta di Fabio, negli occhi grigi di Lucia, nelle cose che ci facevano ridere e arrabbiare, nella mia intransigenza, che era anche sua, c’è nei film e nelle canzoni”. Grazie a Zazzaroni, dunque, la Gasparini ha riaperto il cuore all’amore ricominciando a pensare al futuro e ai progetti. Una storia bella e importante che la coppia, sin dall’inizio, ha sempre vissuto in modo molto discreto e riservato.