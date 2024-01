Il pensiero di Selena Gomez

Nel corso del podcast Selena Gomez ha rivelato il suo pensiero: “Penso che in me ci sia solo un altro album. Con il passare degli anni vorrei trovare qualcosa su cui stabilizzarmi”. La sua vera passione sembra essere recitazione, come evidenziato dalla sua partecipazione alla serie “Only Murders in the Building” accanto a Steve Martin, trasmessa in Italia da Disney+ come Star Original. La pop star ha sottolineato come la sua carriera da attrice sia iniziata in parallelo a quella musicale, ma ora sente la necessità di privilegiare il mondo della recitazione.

Il percorso di Selena Gomez e possibili motivazioni dietro al ritiro

Selena Gomez ha attraversato un percorso artistico ricco di successi ma anche di sfide personali. Il suo album in spagnolo del 2022, ‘Revelación’, ha ricevuto due candidature ai Grammy, mentre il suo ultimo singolo, ‘Single Soon’, è datato agosto 2023. Nel podcast, Gomez ha anche toccato temi personali, come il suo ricovero in un istituto psichiatrico a causa del carico di lavoro e il momento in cui ha dovuto cancellare un tour. Questi eventi sembrano aver contribuito a plasmare la sua visione sul futuro.

Selena Gomez ha precedentemente espresso la sua volontà di concentrarsi su una parte specifica del suo lavoro, come dichiarato in un’intervista a Vogue nel 2021. Ha menzionato il desiderio di fare un “ultimo tentativo” prima di ritirarsi dalla musica e concentrarsi maggiormente sulla produzione e sulla recitazione.