Shaila Gatta e la storia d’amore con l’ex di Uomini e Donne: chi è lui

Shaila Gatta ha avuto una storia con uno degli ex protagonisti di Uomini e Donne più amati dal pubblico: ecco chi è lui.

Bellissima e con tanta voglia di farsi conoscere, Shaila Gatta, dopo essere stata un’allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi e aver fatto la velina di Striscia la Notizia, ha deciso di tuffarsi in una nuova avventura diventando ufficialmente una concorrente del Grande Fratello 2024. Nella casa più spiata d’Italia, Shaila Gaiia si è avvicinata subito a Lorenzo Spolverato con cui pare esserci un buon feeling.

Tuttavia, per l’ex velina, l’amore rappresenta ancora un tasto dolente dopo la fine della sua, ultima storia d’amore. Cresciuta con l’esempio dei genitori che, sposati da tanti anni, continuano ad amarsi più del primo giorno, Shaila sogna un amore come il loro anche se finora non è stata molto fortunata e anche l’ultima relazione è finita con un addio.

Chi è l’ex fidanzato di Shaila Gatta con un passato a Uomini e Donne

Dopo una storia lunga e importante con il calciatore Leonardo Blanchard, Shaila Gatta aveva ritrovato l’amore con Alessandro Zarino con cui condivideva anche l’amore per l’allenamento e la palestra. Un nome, quello dell’ex fidanzato di Shaila ben noto al pubblico di Uomini e Donne. Zarino, infatti, è stato un tronista di Uomini e Donne e, all’interno della trasmissione di Maria De Filippi, aveva conosciuto Veronica Burchielli cominciando con lei una storia d’amore che, però, è durata pochissimo.

Prima di ufficializzare la storia, però, Shaila Gatta e Alessandro Zarino avevano smentito tutti i gossip parlando di una semplice amicizia. Tra i due, però, tra un allenamento e l’altro, è poi nato l’amore che, tuttavia, è finito qualche tempo fa. Oggi, Shaila è single e sogna di incontrare la persona giusta con cui costruire una famiglia esattamente come quella in cui è cresciuta.

“Il primo amore a cui dare importanza è verso noi stessi, ma se credo ancora in un possibile rapporto d’amore profondo e di complicità, fatto di compromessi reciproci l’uno verso l’altro, di rispetto, fiducia e libertà di essere è solo perché a casa mia ho questo esempio bellissimo ed io ringrazio la mia famiglia per avermelo insegnato e per avermi insegnato ad amare senza condizioni, a donare parte di se senza pretendere, perché prima o poi arriverà chi saprà apprezzare il bello e il brutto di ciò che ci comprende…”, le parole della ballerina in un lungo sfogo sui social.