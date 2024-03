Sharna Beckman, la modella scopre che il cugino è abbonato al suo canale Onlyfans

Una modella ha scoperto che suo cugino è, o meglio era, un suo, fedele cliente su Onlyfans. Sharna Beckman, questo il nome della ragazza, 27 anni, ha raccontato la storia al tabloid Daily Star: “Onestamente – racconta – ero davvero nauseata e troppo imbarazzata per raccontarlo a qualcuno della mia famiglia. Non volevo causare alcun imbarazzo ai miei genitori o fratelli e per questo ho deciso di rimuovere l’account di mio cugino dai miei follower e l’ho anche bloccato ovunque”.

Il cugino, racconta la modella, ha anche cercato di inventarsi delle scuse: “Quando gli ho chiesto spiegazioni a riguardo, ha provato a dirmi che non era lui, ma un suo amico, che era sposato e che, quindi, non poteva usare il suo nome o la sua carta di credito per comprare i miei contenuti. Perciò, mio cugino si è offerto di ‘prestare’ il suo nome e la sua carta di credito a quest’altro ragazzo per consentirgli di iscriversi alla mia pagina. Io, però, non gli credo, mi sembra una scusa che proprio non sta in piedi”.