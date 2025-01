I fan sono pezzi di gioia per il lieto annuncio. Dopo Uomini e Donne la coppia ha deciso di farlo!

Finalmente sta per terminare l’attesa: i fan di Uomini e Donne possono tirare un sospiro di sollievo. L’amatissimo show in onda su Canale 5 riprenderà, infatti, con il consueto appuntamento a partire da lunedì 7 gennaio 2024 dalle 14:45 sino alle 16:00 circa. Stando ai rumors che sono circolati di recente, dovrebbe andare in onda la puntata in cui Maria De Filippi avrebbe cacciato il tronista Michele Longobardi, colpevole di aver posto in essere una condotta scorretta nei confronti della redazione.

Si vocifera, infatti che, Michele abbia violato il regolamento del programma e che per tale ragione, la conduttrice abbia deciso di allontanarlo dallo show. Secondo fonti ufficiose, la delusione dei due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari sarebbe stata così forte che non lo avrebbero salutato.

Uomini e Donne: tutti pazzi di gioia per la coppia

Dunque, le ultime settimane sono state particolarmente concitate per gli appassionati del programma, i quali si sono riversati sulle pagine social dedicate alla trasmissione per commentare tali indiscrezioni. I fan del talk sui sentimenti sono soliti, infatti, discutere sulle piattaforme digitali e, proprio in queste ore, l’attenzione è tutta rivolta nei riguardi di una amatissima coppia sbocciata proprio tra le file del programma. Si vocifera che siano pronti per compiere il grande passo. Tanto è bastato per scatenare la felicità dei fan.

Marcello Messina e Giada Rizzi hanno iniziato a convivere a Venezia, città d’origine della bella dama. Si sono conosciuti grazie al dating show e, a poco a poco, hanno compreso di essere innamorati. Il loro amore è cresciuto tanto che hanno pensato di vivere insieme. Hanno vissuto un rapporto a distanza, poi è arrivata la decisione. Si vocifera che stiano pensando anche alle nozze. Una notizia davvero entusiasmante per i fan, i quali gli hanno fatto i complimenti per il sentimento che li unisce.

Nel frattempo, i telespettatori si stanno tenendo costantemente aggiornati circa le loro vicende di cuore, seguendoli sui rispettivi profili social. Trattasi di un periodo particolarmente fortunato per entrambi che hanno riscoperto le gioie dell’amore l’uno a fianco all’altra. I telespettatori del dating show sono felici quando grazie al programma sbocciano nuove coppie. Del resto, questo è il fine dello show, permettere ai cuori solitari di abbassare le difese e trovare un compagno di vita. Per loro è stato proprio così.