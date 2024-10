Simona Branchetti: età, marito e figli, laurea, dove vive, tutto sulla giornalista

Chi è Simona Branchetti: dalla vita privata alla carriera, tutto quello che c’è da sapere sulla bravissima e bellissima giornalista.

Simona Branchetti è una giornalista che, nelle ultime stagioni televisive è stata promossa anche al ruolo di conduttrice sulle reti Mediaset con un ottimo riscontro di pubblico. Nata il 15 agosto 1976 a Meldola, in provincia di Forlì-Cesena in Emilia-Romagna, dopo il diploma si è laureata in giurisprudenza ma alla carriera legale ha preferito quella da giornalista diventando professionista nel 2005.

Dopo qualche esperienza sulla carta stampata e in alcuni giornali locai, debutta in tv con Agrinews su Stream TV. La svolta arriva nel 2003 quando le affidano la conduzione di Sky TG24 insieme a Marco Congiu. Il 2007 è l’anno del passaggio a Mediaset, azienda che le permette di farsi conoscere da un pubblico più vasto e che le dà la possibilità anche di sperimentare la conduzione quotidiani di programmi di attualità e approfondimento.

Prima approda al tg5 conducendo la fascia pomeridiana, poi quella mattutina e l’anno successivo quella delle 13. Conduce, così, programmi come Pomeriggio Cinque News, uno spin off di Pomeriggio 5 che conduce il 7 febbraio 2024 sostituendo un’ammalata Myrta Merlino che, a sua volta, ha ereditato il programma da Barbara D’Urso.

La vita privata di Simona Branchetti: con chi è stata sposata

Simona Branchetti è stata sposata dal 2008 al 2012 con il conduttore radiofonico Federico Quaranta dopo essersi conosciuti, nel 2007, durante una vacanza a Formentera. All’epoca, pare che lui fosse fidanzato e che, al ritorno in Italia, dopo aver lasciato la fidanzata, abbia cominciato a corteggiare la giornalista sposandola otto mesi dopo.

“I primi tre anni sono stati fantastici: eravamo innamoratissimi, abbiamo anche cercato un figlio, ma purtroppo non è arrivato. Poi sono cominciati i problemi”, avrebbe dichiarato lui qualche anno dopo a DiPiù. Nonostante il divorzio causato dagli eccesivi impegni professionali di entrambi, tra i due, i rapporti sono rimasti ottimi.

Successivamente, Simona Branchetti ha avuto una storia con Carlo Longari, ex genero di Mara Venier in quanto l’ex compagna era Elisabetta Ferracini da cui ha avuto il figlio Giulio. Carlo Longari e la Branchetti si sono messi insieme nel 2016 e l’anno successivo sono convolati a nozze.

Nel 2021, per. è arrivata la separazione: “Ero convinta di aver trovato l’uomo con cui avrei vissuto per sempre, lo avrei voluto, e invece non è andata così. Perderlo è stata una ferita mortale”, ha poi raccontato la giornalista sulle pagine del settimanale Di Più Tv.