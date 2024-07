Simona Ventura e Terzi, due cuori e…una casa da sogno. Dove vive la coppia dopo il matrimonio

Dove vive Simona Ventura insieme al marito Giovanni Terzi? Casa da sogno per la coppia che ha scelto una dimora davvero stellare.

Simona Ventura e Giovanni Terzi, dopo vari rinvii, sono riusciti a coronare il loro sogno d’amore sposandosi e giurandosi amore eterno davanti a parenti e amici. Dopo la romantica ed emozionante proposta di matrimonio fatta da Giovanni Terzi a Ballando con le stelle 2023 a cui hanno partecipato entrambi, la coppia si è sposata a Rimini e tra gli invitati c’erano tantissimi protagonisti di Ballando con le stelle, in primis Milly Carlucci.

Il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi, organizzato nei minimi dettagli da Enzo Miccio, è stato un vero sogno esattamente come lo è la casa dei coniugi Terzi. Simona Ventura, da anni, ha scelto Milano come base della sua vita privata e professionale ed è proprio nel capoluogo lombardo che la conduttrice ha scelto di vivere insieme al marito e ai loro figli, in una casa che è davvero un sogno per tanti.

Casa da sogno per Simona Ventura e Giovanni Terzi: dove vive la coppia

Dopo il matrimonio, Giovanni Terzi e Simona Ventura hanno scelto di continuare a vivere nell’appartamento in cui convivono da anni e che si trova nella zona centrale di Milano che, nell’arredamento, rispecchia totalmente il carattere allegro, dinamico e spumeggiante della conduttrice. L’appartamento della coppia si trova nelle vicinanze della stazione centrale di Milano, un luogo che permette sia alla Ventura che a Giovanni Terzi di muoversi liberamente per i vari impegni professionali, ma anche di vivere la movida meneghina.

L’appartamento si sviluppa su due livelli collegati da una scala interna mentre l’arredamento rispecchia lo stile liberty, minimal e moderno privilegiando i toni del bianco e del nero anche se non manca una nota di colore che rispecchia la solarità della conduttrice, famosa per il suo sorriso coinvolgente e contagioso. La Ventura e Giovanni Terzi hanno scelto un pavimento nero con pareti bianche mentre alcuni elementi d’arredo sono assolutamente colorati.

La parte più importante della casa è rappresentata dalla zona giorno in cui si concentra la cucina in cui la Ventura ama cucinare ma anche la sala da pranzo e il soggiorno in cui la coppia ama trascorrere il tempo con i figli con cui hanno formato una grande famiglia allargata. Tra gli elementi d’arrendo, bellissimo è il divano bianco a cui si aggiunge un piccolo pouf che è diventato il regno del cagnolino della famiglia. Accanto ad arredi molto moderni, non mancano piccoli pezzi vintage come tappeti e accessori vari.