Sinner, chi è la sua nuova fidanzata: tutto sul campione

Chi è la nuova fidanzata di Sinner: tutto quello che c’è da sapere sul campione e sulla ragazza che ha conquistato il suo cuore.

Pur essendo giovanissimo, Jannick Sinner è entrato nella storia del tennis internazionale. Vittoria dopo vittoria ha conquistato le attenzioni anche di chi non segue il tennis scatenando rumors sulla sua vita privata. Discreto e riservato, il campione ha sempre evitato di parlare della sfera sentimentale. Almeno fino ad oggi. In passato è stato fidanzato con l’influencer Maria Braccini ma oggi, nella sua vita, c’è un’altra ragazza con cui condivide la passione per lo sport.

“Lo sapete, non mi piace parlare tanto della mia vita privata. Sì, sto con Anna, però teniamo tutto molto riservato. Di più non dico”. Con queste parole, Sinner ha ufficializzato la relazione con Anna Kalinskaya, tennista russa di 25 anni che, solo dopo l’ufficializzazione da parte del fidanzato, si è lasciata andare a qualche dichiarazione in merito.

Tutto su Anna Kalinskaya, la fidanzata di Sinner

Anna Kalinskaya Mosca è nata il 2 dicembre del 1998, gioca a tennis da bambina ed è attualmente la numero 25 al mondo, suo best ranking. Nel corso della carriera, ha vinto 7 titoli in singolare e 9 titoli nel doppio nel circuito ITF in carriera. Su Instagram dove pubblica soprattutto contenuti sportivi. Su Instagram è seguita da più di 400mila followers e nelle poche foto scattate in momenti di relax, la tennista si mostra sola o in compagnia di amici. Prima di innamorarsi e fidanzarsi con Sinner, ha avuto una relazione con il tennista australiano Nick Kyrgios.

“Abbiamo iniziato a comunicare quest’anno. Ma non vi dirò i dettagli”, le parole di Anna Kalinskay sulla sua storia d’amore riportate da Fanpage che riporta anche la risposta della tennista alle critiche ricevute per aver sostenuto in prima linea il fidanzato durante il Roland Garros. “Non ho questo approccio. Se stiamo insieme, sarò felice di andare a fare il tifo. Soprattutto se ho del tempo libero. È piovuto nella prima metà della giornata, quindi si è presentata l’opportunità di assistere alla partita”.

Tornando al campione, in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica, ha dichiarato: «Sto vivendo la mia vita e una cosa posso dirla: sono molto felice. Poi lo sapete, sono un ragazzo molto riservato, non parlo molto della mia vita e soprattutto del mio privato. Anche se voi ci provate e mi chiedete più dettagli, non è che vi dia molti motivi per scrivere di me, ecco».