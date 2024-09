Sinner curiosità: in cosa è laureato il tennista, gli studi che non ti aspetti

Conoscete davvero tutto di Sinner? Il percorso di studi del campione di tennis, davvero inaspettato.

Jannick Sinner è considerato uno dei più grandi tennisti italiani ed, essendo giovanissimo, ha tutte le carte in regola per portare a casa importanti vittorie. Amatissimo e seguitissimo dagli amanti del tennis, con le sue vittorie, è entrato anche nel cuore di chi segue poco lo sport. Timido, serio, professionale e con una vita privata super riservata e vissuta lontana dalle luci dei riflettori, Sinner è considerato un esempio da seguire da tutti.

Per riuscire a realizzare il suo sogno di salire in cima alle vette delle classifiche di tennis, però, Sinner ha lavorato duramente sin da quando era bambino, rinunciando alle uscite con gli amici e trascorrendo la maggior parte del suo tempo su un campo da tennis ad allenarsi. Anche gli studi ne hanno risentito pur essendo riuscito, poi, a rimettersi in carreggiata nel corso degli anni.

Jannick Sinner: ecco cosa ha studiato

Tutti gli sportivi che raggiungono livelli altissimi mettono al primo posto gli allenamenti e la carriera rinunciando non solo ad una giovinezza spensierata, ma anche agli studi. Sono tanti, infatti, gli atleti che, per inseguire il sogno di conquistare una medaglia olimpica o una coppa importante mettono da parte gli studi e Sinner rientra in questa categoria. Classe 2001, il tennista ha cominciato a praticare sport sin da quando era bambino. Prima si è avvicinato al nuoto e allo sci e poi ha deciso di dedicarsi totalmente al tennis che è diventato il suo sport permettendogli di diventare uno degli sportivi più forti di sempre anche se, ad oggi, sta vivendo un nuovo dramma.

Nonostante gli allenamenti e i tanti impegni sportivi, l’atleta ha provato a portare normalmente a termine gli studi. Ha, infatti, frequentato le scuole superiori all’istituto tecnico Walther di Bolzano fino al quarto anno per poi decidere di ritirarsi per dare priorità allo sport. Tra un impegno e l’altro, nonostante le tantissime gare, Sinner è comunque riuscito a portare a termine il percorso di sudi conseguendo la maturità in ragioneria da privatista.

Ad oggi, nel suo brillante curriculum, manca la parola laureato ma non è da escludere che possa diventarlo in futuro seguendo l’esempio di un altro, grande campione come Giorgio Chiellini che, nonostante gli impegni con la Juventus e la nazionale, è riuscito a laurearsi nel 2017, con il massimo dei voti, in Business Administration presso la Scuola di Management ed Economia dell’Università degli studi di Torino. In futuro, dunque, Sinner potrebbe anche decidere di riprendere gli studi e concludere il tutto con una corona d’alloro.