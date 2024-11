Smile 2: disponibili online i primi 7 minuti del film, ma per vederli dovete sorridere per tutto il tempo

A distanza di poche settimane dall’uscita in sala, sono disponibili online i primi 7 minuti del film horror Smile 2. Per guardarli, però, la condizione è solo una: sorridere per tutto il tempo. L’iniziativa di marketing, particolare e interessante, arriva direttamente dalla Paramount Pictures, che ha diffuso un link attraverso cui puoi sperimentare la tua resistenza.

Smile 2, una sfida online per vedere i primi 7 minuti

La Paramount ha lanciato una sfida molto interessante, senza dubbio una trovata di marketing intelligente. È stato diffuso un link con cui è possibile accedere ai primi 7 minuti del film horror. Se vi sembrano pochi, ed effettivamente lo sono se consideriamo le due ore del film, non avete ancora sentito la parte migliore. La sfida, infatti, è quella di sorridere per tutto il tempo.

Una volta inserita la vostra data di nascita una telecamera, che avvierete voi, intercetterà le vostre espressioni facciali. Se la telecamera rileva un sorriso, il film inizierà e vi sarà possibile vedere i primi 7 minuti. Ma attenzione. Per vederli tutti dovete continuare a sorridere, altrimenti il video andrà automaticamente in pausa. Una bella prova di resistenza.

Smile 2, trama e terzo capitolo

Smile 2 è uscito nelle sale italiane il 17 ottobre. Globalmente il sequel di Smile (2022) sta ottenendo un grosso successo al botteghino, che alimenta i presupposti per un terzo capitolo. Il giovane regista Parker Finn, anche sceneggiatore, è riuscito a trovare una quadra filmica più che convincente, mescolando in questo secondo capitolo elementi nuovi, più audaci e d’interesse sociale, senza mai perdere la bussola del suo genere d’appartenenza, l’horror.

Skye Riley, una pop star di fama mondiale, inizia a vivere alcuni eventi davvero terrificanti e altrettanto inspiegabili. Con il peso enorme di una notorietà quasi ingestibile e le crescenti angosce per ciò che le accade, Skye si ritrova costretta a guardarsi indietro, a confrontarsi con un passato oscuro che dovrà riabbracciare, se vuole riprendere in mano la sua vita prima che vada a pezzi.

“Credo ci siano così tante strade che Smile potrebbe prendere. Per me, l’importante è sempre fare qualcosa tematicamente ricco incentrato sulle storie dei personaggi. Mi piace la strada presa da questo film e ora sono entusiasta che il pubblico veda Smile 2. Credo che potrà esserci un futuro davvero interessante per Smile”, ha dichiarato Parker Finn.