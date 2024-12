Sonia Bruganelli e la sua nuova casa super lussuosa comunicante con l’ex Bonolis

Sonia Bruganelli ha una casa super lussuosa adiacente a quella di Paolo Bonolis, il suo ex compagno.

Sonia Bruganelli, la controversa concorrente di Ballando con le Stelle è al centro del gossip ormai da mesi e mesi. L’ex compagna di Paolo Bonolis ha messo un punto alla sua longeva relazione con lui lo scorso anno e, in seguito ha intrapreso una storia d’amore con Angelo Madonia.

L’ex insegnante del dance show di casa Rai è stato nelle ultime ore al centro del gossip, a causa della sua uscita di scena dal programma. Il ballerino e coreografo, infatti, dopo un lungo percorso negli studi di Viale Mazzini ha visto concludersi la sua partecipazione al format condotto da Milly Carlucci.

Non è stato semplice per lui, lo ha chiarito poi qualche ora dopo sui suoi profili social, ha parlato a cuore aperto ai fan spiegando di aver accettato la decisione con risolutezza, ma di nutrire anche un legittimo dispiacere dato che ha vissuto momenti bellissimi sul palcoscenico di Ballando con le Stelle.

I più maliziosi sostengono che il clima di tensione sia sorto anche a causa della presenza della sua compagna, Sonia Bruganelli che nel corso delle passate puntate ha discusso con la giuria ed in particolar modo con Selvaggia Lucarelli. Prontamente i diretti interessati hanno smentito tali dicerie.

L’opinionista e autrice televisiva non ha mai interferito nel percorso del suo compagno, anzi lo ha sostenuto ed incoraggiato. Insomma, la Bruganelli è ormai al centro della scena da molto tempo e, la curiosità nei suoi confronti è alta. In tanti vogliono saperne di più circa la sua vita privata e, si stanno interrogando sulla sua quotidianità.

È noto che viva in una casa molto vicina a quella di Paolo Bonolis, hanno mantenuto infatti un rapporto pacifico e disteso, soprattutto per il benessere dei figli e, per tutelare il grande amore che hanno vissuto per 25 anni. Era già noto da tempo che i due vivessero in case separate, ma con l’ufficializzazione della fine del matrimonio, Sonia ha chiarito questo aspetto.

Sui profili social ha postato un video della sua nuova abitazione che è adiacente all’appartamento dell’ex marito, mostrando gli ambienti della casa e la porta che li separa, prova del grande affetto che li unisce nonostante non siano più legati da un vincolo sentimentale.

“Dal punto di vista di rapporto, di connessione, di genitorialità, siamo vicini, abitiamo a una porta di distanza”, ha spiegato ai fan. L’abitazione è curata nei minimi dettagli, è dotata di spazi luminosi ed ampi, ricchi di dettagli lussuosi.