E’ una bomba esplosiva quella che il volto di Ballando con le Stelle ha lanciato in queste ultime ore sul conto di Sonia Bruganelli

Il celebre show di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, le ha messe una di fronte all’altra con conseguenti e inevitabili scintille che hanno illuminato lo studio di Rai Uno e ancora oggi, le pagine del gossip. Questa volta però si tratta di un gossip tagliente e incendiario, esploso in rete e che sta tenendo banco da molte ore sui maggiori portali del web.

Si tratta di presunte rivelazioni lanciate dalla newsletter di Selvaggia Lucarelli che hanno come tema il divorzio, tra i più chiacchierati degli ultimi mesi, quello tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. La blogger infatti ha deciso di analizzare le dinamiche della loro relazione, tirando fuori indiscrezioni pungenti come presunti tradimenti e dettagli professionali.

L’ex coppia si è unita nel 1997 e da allora ha iniziato una lunga relazione, sfociata nel matrimonio e la nascita di tre figli: Silvia, Davide e Adele. Prima dell’annuncio della separazione, quindi solo a circa meno di un anno fa, nessuno sospettava che tra i due ci fosse una crisi, motivo per cui il loro addio è stato un vero e proprio colpo di scena.

I tradimenti di Sonia Briganelli? La presunta verità di Selvaggia Lucarelli

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno sempre dichiarato di essere rimasti in ottimi rapporti, nonostante la separazione. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip infatti vive in un appartamento comunicante con quello di Bonolis e tra di loro rimane salda la stima e l’affetto. Un quadro che se da una parte ha incuriosito i più scettici, dall’altra ha rincuorato i fan.

Ma ecco che la newsletter di Selvaggia Lucarelli arriva come una freccia a spaccare in mille pezzi l’apparente idillio pacifico. Stando a quanto riportato dalla giudice di Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli avrebbe tradito Paolo Bonolis per 5 anni: “tradimenti, quelli di cui Sonia stessa ha parlato con vaghezza in alcune interviste e di cui Paolo Bonolis all’epoca viene a sapere, almeno in parte (…). Le discussioni sono accese, Bonolis in un’occasione va anche via di casa e finisce per andare a dormire in un hotel della capitale per alcuni giorni, ma alla fine lui ama follemente sua moglie e la lite si ricompone”. Scrive la giornalista.

Secondo Lucarelli, la nascita di Davide coincide con il presunto inizio dei tradimenti di Sonia: una presunta relazione con un noto chirurgo, durata cinque anni, è descritta come uno degli episodi più significativi. Poi racconta che dopo la nascita del figlio Davide, l’ex concorrente di Ballando con le Stelle assume un ruolo più influente nella carriera professionale del marito: apre una società fallita rapidamente, ma successivamente fonda la SDL 2005, occupandosi dei casting per programmi famosi come Ciao Darwin e Avanti un Altro!. La società si rivela un grande successo, rendendola milionaria.

Le relazioni di Bruganelli con Lucio Presta (manager di Bonolis) e con altre persone del contesto professionale del conduttore sarebbero peggiorate negli anni. Le parole riportate nella newsletter di Selvaggia Lucarelli fanno intendere che Bruganelli volesse essere l’unico punto di riferimento professionale e familiare per Paolo. La giornalista osserva che il legame, caratterizzato da amore, ma anche da ambizioni e conflitti, sarebbe stato segnato definitivamente dalla crescente influenza di Bruganelli sulla vita di Bonolis, sia sul piano personale che lavorativo.