“Sono in bilico”. Eleonora Giorgi, dopo la gioia delle nozze del figlio l’amaro annuncio

Come sta davvero Eleonora Giorgi? Dopo la felicità per il matrimonio del figlio Paolo con Clizia Incorvaia, arriva l’amaro annuncio.

Eleonora Giorgi è una donna forte e combattiva che, nel corso della sua vita, ha dovuto affrontare tante battaglie riuscendo sempre a trovare il modo per vincerle. L’ultima, però, che sta portando avanti da diversi mesi è la più importante e preoccupa fortemente l’attrice che cerca comunque di sfoggiare il suo sorriso. La Giorgi, infatti, è stata travolta da un uragano quando ha scoperto di avere il cancro.

Senza perdere tempo si è sottoposta a cure invasive e ad un’operazione chirurgica raccontando il tutto sia in tv che sui social. La famiglia si è stretta intorno ad Eleonora che ha anche ricevuto l’affetto e il supporto di Massimo Ciavarro con cui ha condiviso anche la gioia di vedere il figlio convolare a nozze con Clizia Incorvaia. Una felicità a metà, però, per la Giorgi che ha poi svelato come sta realmente.

Eleonora Giorgi dopo l’operazione per rimuovere il cancro: “Sono in bilico. Non so quanto vivrò”

La diagnosi di tumore, quando arriva, si abbatte su tutta la famiglia dell’ammalato e così è accaduto anche per Eleonora Giorgi che, dopo aver assistito al fatidico sì del figlio Paolo, si è raccontata in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo Tv ammettendo di non sapere affatto cosa accadrà. “Vorrei poter continuare a restare accanto ai miei figli negli anni. Sono un po’ in bilico, in una situazione complicata…”.

La situazione dell’attrice non è affatto chiara. Dopo l’operazione, si sta sottoponendo ad ulteriori cure, ma ad oggi, i medici non sanno effettivamente dirle se riuscirà a sconfiggere il cancro. “Mi hanno risposto che non hanno la sfera di cristallo: potrei vivere sei mesi dopo l’operazione o magari cinque anni o addirittura di più. L’intervento che ho fatto alla fine di marzo è andato bene, anche se il cancro non è sconfitto”, le parole dell’attrice al Corriere della sera.

La Giorgi, dunque, vive giorno per giorno godendosi l’amore dei figli Paolo e Andrea che si è sposato poche settimane prima del fratello e del nipotino Gabriele che, con il suo sorriso, riesce a regalare tanti momenti di spensieratezza a nonna Eleonora. La Giorgi, inoltre, può anche contare sulla presenza costante della nuora Clizia con cui ha un rapporto basato sul rispetto e sull’affetto reciproco.