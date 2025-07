La fortunata serie di Rai 1 riparte con una trama ricca di novità, in cui spiccano il ritorno di Marta e l’uscita di scena di Armando.

La prima puntata de Il Paradiso delle signore 10 si apre con un grande ritorno: Marta Guarnieri assume nuovamente un incarico di responsabilità all’interno del grande magazzino. Dopo le vicissitudini delle stagioni precedenti, la nipote della contessa Adelaide entra a far parte stabilmente del team di gestione insieme a Roberto e Marcello, i quali ormai hanno preso il posto di Vittorio Conti. Questa nuova alleanza sarà fondamentale per affrontare le sfide che attendono il Paradiso, a partire dal lancio della nuova collezione firmata Gianlorenzo Botteri.

In questa stagione, inoltre, Botteri potrà contare su un supporto speciale: la sua compagna Delia, che si occuperà delle acconciature, conferendo un tocco innovativo e creativo alle sfilate. L’ingresso di Marta in un ruolo di comando rappresenta un importante segnale di rinnovamento per la serie, che punta a mantenere vivo l’interesse del pubblico attraverso dinamiche di potere e nuove strategie commerciali nel cuore di Milano.

L’addio di Armando Ferraris e l’arrivo di nuovi personaggi

Una delle novità più significative riguarda invece l’uscita di scena di Armando Ferraris, storico capo-magazziniere del Paradiso. Dopo la morte del personaggio di Pietro Genuardi, la produzione ha scelto di non introdurre un nuovo attore per interpretare il ruolo, decretando così la fine del personaggio nella soap. Questo cambiamento rappresenta un passaggio importante per la narrazione, che si apre a nuove figure e sviluppi.

Al suo posto arriva Fulvio, interpretato da Simone Montedoro, che porterà una ventata di freschezza nella gestione del magazzino. Fulvio si trasferisce a Milano con sua figlia Caterina, che entrerà a far parte del cast come nuova Venere, le ragazze che lavorano nel grande magazzino. Questa novità segna l’inizio di nuove storie e intrecci, ampliando il ventaglio di personaggi e offrendo al pubblico nuove prospettive.

Parallelamente, Enrico torna alla sua professione di medico e vivrà alla luce del giorno la sua relazione sentimentale con Marta Guarnieri, aggiungendo un ulteriore elemento di interesse alla trama principale.

L’inizio della decima stagione de Il Paradiso delle signore arriva in un momento delicato per Rai 1, che ha registrato un calo degli ascolti durante la pausa estiva della soap. La sostituta temporanea, la serie Ritorno a Las Sabinas, non è riuscita a mantenere i numeri precedenti, con una media di circa 750 mila spettatori e uno share tra il 9 e il 10%. Questi dati hanno favorito la concorrenza di Canale 5, che ha dominato la fascia pomeridiana.

Il ritorno di Il Paradiso delle signore è quindi molto atteso per recuperare terreno in termini di audience e consolidare la sua posizione di punta nel palinsesto pomeridiano. Con le nuove trame, i personaggi rinnovati e le dinamiche di potere che si intrecciano, la soap si prepara a riconquistare il favore del pubblico e a confermarsi come un appuntamento imprescindibile per gli appassionati di fiction italiane.