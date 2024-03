Stefano Bettarini: “Simona Ventura mi tradiva. Lo scoprii con un investigatore privato”

Intervistato dal Corriere della Sera, Stefano Bettarini racconta perché finì il matrimonio con Simona Ventura: “Mi hanno fatto passare come un donnaiolo perché era la soluzione più comoda, ero io quello mediaticamente più debole. Poi è venuto fuori che in realtà la separazione è avvenuta in seguito a un suo tradimento. Ingaggiai un investigatore privato, tenni la cosa nascosta per un po’ ma poi sbottai. Se avessi aspettato, avrei scoperto molto altro. La chiamai, dopo due secondi avevo il suo avvocato in casa”.

Simona Ventura a parte, Bettarini dopo il calcio si è dato alla televisione: “Ho iniziato per divertimento – ha spiegato Bettarini -, per riempire lo spazio lasciato vuoto dal calcio. Piacevo alla gente per la mia schiettezza, la mia sincerità. Funzionavo e mi hanno sfruttato fino alla fine”. E ora? “La notorietà non mi manca. Vivrei bene anche se le persone non mi fermassero per strada, ma questo purtroppo non avviene”. Bettarini da un po’ è sparito dai social: “Sono finzione – dice – vengono usati per mostrarsi in un modo che non corrisponde alla realtà. Ho voluto ritrovare me stesso”.