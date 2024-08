Stefano De Martino e Belen, arriva la notizia dopo l’addio: cosa succede

Come sono oggi i rapporti tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez? Dopo l’addio, arriva la notizia inaspettata.

Belli, giovani, ricchi, famosi e innamorati: Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono sempre stati descritti così sin dall’inizio della loro storia d’amore che, per anni, è stata la protagonista di tutti i rotocalchi di gossip. Un amore, quello tra il conduttore napoletano e la showgirl argentina che ha vissuto diverse fasi: prima la passione travolgente e l’innamoramento, poi la nascita del figlio Santiago e il successivo matrimonio e, infine, la separazione.

Una separazione che, però, non ha mai allontanato definitivamente i due al punto che Belen, conclusa la storia con Andrea Iannone, è poi tornata con Stefano fino alla nuova rottura. L’incontro tra la Rodriguez e Antonino Spinalbese con la nascita della figlia Luna Marì sembrava l’epilogo finale di un amore da favola, ma così non è stato. Dopo l’addio a Spinalbese, Belen e Stefano sono tornati ancora insieme fino alla nuova e, per il momento, definitiva rottura ma come sono oggi i rapporti tra i genitori di Santiago?

Stefano De Martino svela tutta la verità su Belen Rodriguez

Sono ancora tanti i fan più romantici dell’ex coppia d’oro della televisione italiana che sognano un ritorno di fiamma che, però, stando alle parole del conduttore napoletano, appare alquanto improbabile. Nessuna guerra tra Stefano e Belen ma neanche la volontà di ricostruire la famiglia che avevano creato insieme. “Il mio rapporto con Belen? Va tutto benissimo, la saluto e lei risponde, quindi tutto bene. Abbiamo una relazione tranquilla come due genitori separati e cordiali”, le parole di Stefano durante la conferenza stampa di presentazione di Affari tuoi.

I due, dunque, oggi sono semplicemente i genitori di Santiago a cui, nonostante la separazione, hanno sempre cercato di dare la serenità necessaria per crescere. Le strade di Belen e Stefano sono ormai separate sia dal punto di vista sentimentale che professionale: se, lui, infatti, è ormai considerato l’astro nascente della Rai, lei è pronta a debuttare su Real Time e sul canale Nove con nuovi programmi tra cui anche un reality sull’amore.

Entrambi, inoltre, sono diventati molto schivi e discreti sul proprio privato anche se, attualmente, lui sembrerebbe essere ancora ufficialmente single mentre lei farebbe ancora coppia fissa con Angelo Edoardo Galvano che l’ha accompagnata anche al matrimonio della sorella Cecilia con Ignazio Moser e con cui sembrerebbe andare tutto a gonfie vele nonostante l’assenza di contenuti di coppia sui social.