Stefano De Martino, hai mai visto i suoi genitori? Lui fotocopia del papà

Avete mai visto i genitori di Stefano De Martino? Una foto svela l’incredibile somiglianza tra il conduttore napoletano e il padre.

Stefano De Martino è legatissimo alla propria famiglia con cui cerca di trascorrere parte del suo tempo libero. Nato il 3 ottobre 1989 a Torre Annunziata (Napoli), è il figlio d’arte di Enrico De Martino, un ballerino, e di Maria Rosaria Scassillo e proprio dal padre ha ereditato la passione per la danza che lo ha spinto, sin da bambino, a prendere lezioni per poter, un giorno, diventare un ballerino professionista. Più volte, infatti, Stefano ha ringraziato il padre che gli ha permesso di partire per New York per studiare danza nonostante fosse giovanissimo.

Papà Enrico è stato così il primo fan di Stefano e per amore di quest’ultimo, insieme alla moglie e agli altri figli, Adelaide e Davide, si è trasferito a Milano per aiutarlo nella quotidianità soprattutto dopo la nascita del nipotino Santiago. I genitori di Stefano sono molto schivi ma sul web circolano diverse foto dalle quali è evidente l’incredibile somiglianza tra padre e figlio.

Enrico e Stefano De Martino: padre e figlio sono due gocce d’acqua

Stesso taglio degli occhi e stessi lineamenti per Enrico e Stefano De Martino che, a differenza del padre, ha una capigliatura florida e un fisico tatuato e possente frutto di anni di allenamenti sia in palestra che in sala danza. La somiglianza tra i due, però, è sotto gli occhi di tutti come si evince da una foto diventata virale. Sono poche le occasioni in cui Stefano condivide foto dei genitori sui social, ma in occasione della Festa del Papà, è solito fare un’eccezione per fare gli auguri al genitore che ha fatto tanti sacrifici per permettergli di realizzare il suo sogno.

Il conduttore napoletano che con la conduzione di Affari Tuoi percepisce un cachet stellare ha così lasciato senza parole i fan nel momento in cui ha pubblicato una foto del padre, scattata a bordo della barca che porta il nome di Santiago. Stefano, legatissimo alla famiglia d’origine, non è solito raccontare dettagli del suo privato ma, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa, ha parlato del rapporto con il padre ammettendo che è migliorato nel corso degli anni, soprattutto per quanto riguarda le manifestazioni d’affetto.

“Abbiamo sempre avuto un rapporto emotivo. Riguardo quando mi ha detto per la prima volta ti voglio bene avevo 21 anni ed ero già più alto di lui. Anche io ho ricambiato per la prima volta ed è stato bello così. E grazie a lui dico ogni giorno a mio figlio Santiago ti amo”.