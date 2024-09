Quanto guadagna Stefano De Martino ad Affari Tuoi: le cifre

Quanto guadagna Stefano De Martino dopo il passaggio su Raiuno? Cachet da sogno per il conduttore di Affari tuoi.

Stefano De Martino è il nuovo Re Mida di Rai Uno dopo la scelta dell’azienda di puntare su di lui come erede di Amadeus. Con l’addio a Mediaset e il passaggio in Rai, il conduttore napoletano si è formato prima su Rai Due dove ha condotto programmi di successo come Stasera tutto è possibile e Bar Stella per poi accettare la sfida raccogliendo la pesante eredità di Amadeus.

Una sfida difficile quella dell’ex allievo di Amici che, però, sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per non far rimpiangere il suo predecessore. L’esordio alla guida dello show preserale sta regalando a De Martino non solo ottimi ascolti, ma anche giudizi positivi sul suo modo di condurre il programma. I risultati, però, stanno ripagando anche la Rai che, per convincerlo, gli ha garantito un cachet stellare.

Cachet da sogno per Stefano De Martino dopo il passaggio su Raiuno

Conduttore di Affari Tuoi, dello speciale della Lotteria Italia in onda il 6 gennaio e giudice speciale di una puntata di Tale e Quale Show: Stefano De Martino non si fa mancare nulla e si gode il successo che sta ottenendo dopo anni di gavetta e la scelta di abbandonare definitivamente la danza per dedicarsi totalmente alla televisione. Insieme al successo, tuttavia, sono arrivati anche i riconoscimenti economici perché per strappare l’esclusiva al conduttore napoletano, la Rai gli avrebbe fatto firmare un contratto a sei zeri.

Come ha svelato il settimanale Oggi, De Martino ha firmato un contratto quadriennale con la Rai per la modica cifra di 8 milioni di euro. Una cifra importante che dimostra quanta fiducia la Rai abbia nelle capacità dell’ex pupillo di Maria De Filippi che, finora, non sta deludendo le aspettative.

Per il debutto su Raiuno, inoltre, Stefano non ha lasciato nulla al caso chiedendo consigli non solo ad Amadeus che gli ha spiegato come guidare un programma di successo come Affari tuoi ma anche a Maria De Filippi a cui è legato da un rapporto di stima e fiducia che va al di là del lavoro. Un cachet stellare, dunque, per De Martino che, per i prossimi quattro anni, è destinato a diventare la stella di Raiuno conducendo alcuni dei programmi più amati e seguiti dai telespettatori.