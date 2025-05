Prima di approdare in Rai, Stefano De Martino ha lavorato a lungo a Mediaset e, oggi, il conduttore svela ciò che non ha mai detto.

In pochi mesi, Stefano De Martino è diventato il volto di punta di Raiuno che ha deciso di puntare sul suo talento anche per le prossime stagioni televisive. Dopo aver conquistato il pubblico di Raidue con lo show “Stasera tutto è possibile”, sta facendo la stessa cosa con i telespettatori di Raiuno che, ogni sera, seguono in massa Affari tuoi.

La carriera di De Martino è così decollata sulle reti Rai ma è nata a Mediaset dove, dopo la partecipazione, come allievo, alla scuola di Amici di Maria De Filippi, ha vissuto altre esperienze professionali come quella di ballerino professionista nel corpo di ballo del talent show ma anche come conduttore del daytime della fascia quotidiana dello stesso Amici. Stefano, tuttavia, è stato anche un inviato dell’Isola dei Famosi e, proprio su tale esperienza, si è lasciato andare ad una rivelazione.

La confessione di Stefano De Martino sull’Isola dei Famosi

In una lunga chiacchierata con l’amico Marcello Sacchetta per il suo podcast “In camerino”, Stefano ha ripercorso la sua carriera soffermandosi sull’esperienza vissuta in Honduras. Parlando con l’amico, De Martino ammette la difficoltà di quell’esperienza accettata per un motivo: “Quella cosa è stata veramente difficile…L’accettai proprio per provare a farcela un po’ con le mie forze…”.

De Martino che ha cominciato a lavorare come ballerino, ha svelato che il suo sogno è sempre stato quello di affermarsi come conduttore ma, nel momento in cui si è ritrovato in Honduras, ha vissuto una situazione particolare. “C’era il sogno di rendersi indipendenti, di provare a fare il conduttore a tutti gli effetti…Quello era un piccolo step, ma è stato complicato perché non avevo alcuna esperienza in quel ruolo…”.

Oggi, con una maggiore esperienza, Stefano si sta godendo il successo raggiunto come conduttore svelando, però, per il futuro il sogno di lavorare dietro le quinte, nella produzione degli spettacoli. Per ora, tuttavia, continua a lavorare davanti alla telecamera e, nonostante il successo, racconta che c’è una cosa che fa ogni volta di salire sulla scena per restare con i piedi per terra.

“Quasi sempre prima di iniziare a fare qualcosa videochiamo mio figlio ed é il mio modo per riagganciarmi alla mia vita normale…Mi tranquillizza e mi piace informarlo di quello che faccio…”, conclude il conduttore che è legatissimo a Santiago.