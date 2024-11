Affari Tuoi, voci esplosive su Stefano de Martino

Stefano De Martino sta sbaragliando la concorrenza e no mancano voci esplosive sul suo conto. Grandi sfide in TV.

L’arrivo di Stefano De Martino al timone di Affari tuoi ha decisamente superato tutte le aspettative. Se da una parte c’è chi ne riamane stupefatto, dall’altra qualcuno si rimbocca le maniche e lancia una sfida. L’ex ballerino di Amici va veloce come il vento con i pacchi, tanto che gli altri programmi dell’access prime time non riescono a stargli al passo.

L’ex marito di Belen si è ritrovato con un colpo solo sul primo canale a condurre in una fascia molto esposta, un programma che era stato mandato in onda fino a poco prima da un conduttore amatissimo come Amadeus e che aveva fatto suo.

Dopo le prime e naturali stonature iniziali Stefano è riuscito a creare il suo Affari Tuoi prendendo spunto da un consiglio che il suo stesso predecessore gli ha dato, ossia quello di divertirsi. E De Martino si sta divertendo così tanto da tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori e facendo arrancare i suoi competitor. Dietro ai numeri ci sono persone che fanno il proprio lavoro con dedizione e competenza e al di là delle “gare degli ascolti” c’è chi ci scherza su.

Stefano De Martino accetterà la sfida lanciata da Gerry Scotti?

Recentemente Gerry Scotti ha parlato del grande successo di Affari Tuoi. Il presentatore, intervistato dal settimanale Chi, ha ipotizzato che i suoi classici programmi, come Chi vuol essere milionario? o The Wall, potrebbero reggere il confronto con Affari Tuoi. L’amato volto di Mediaset ha parlato di “sfida televisiva“:

“Una cosa fatta bene può sfidare qualunque programma, ho tanti cavalli di battaglia e, se vogliamo fare una provocazione, potrei dirti che anche Chi vuol essere milionario? e The Wall possono sfidare Affari tuoi. Ma non fanno parte del mio panorama attuale.” Ha chiosato Scotti. In effetti come ha chiarito al momento non prevede di condurre un programma di access prime time perché è già impegnato con Striscia la Notizia su Canale 5.

Scotti ha poi parlato del trasferimento di Amadeus al canale Nove, un cambiamento che ha suscitato molte aspettative ma che, con il nuovo programma Chissà chi è, non ha avuto un inizio particolarmente positivo. Il presentatore ha detto inoltre che il cambiamento di rete può fare bene e ha elogiato Amadeus come conduttore competente. Tuttavia, ha espresso perplessità sul ritorno di programmi storici come La Corrida, sostenendo che non sempre questi revival creano un vero “evento televisivo.”

Scotti ha difeso il rilancio dei format classici, come La ruota della fortuna, purché vengano modernizzati e adattati ai tempi, spiegando che in tutto il mondo esistono programmi di lunga durata che continuano a essere apprezzati.