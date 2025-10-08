Stefano De Martino ha rotto il silenzio sulla vicenda della diffusione dei video privati con Caroline Tronelli, illegalmente sottratti dalla loro abitazione e finiti on line, su un sito di contenuti per adulti. Tutto è ancora ancora al vaglio delle autorità, ma il conduttore ha parlato del forte senso di disagio che ha provato, quando la loro privacy è stata violata in modo così subdolo: “È stata una cosa inaspettata. Non pensavo di essere spiato tra le mura di un appartamento”, ha confessato Stefano nel corso del Rumore Festival di Fanpage.it.

De Martino e i video rubati: “Non lo auguro a nessuno”

“Quando mi hanno avvisato di questa cosa – e non lo auguro a nessuno – è come quando ti entrano i ladri in casa e ti resta addosso quella sensazione di sporco, di qualcuno che ha messo le mani nei tuoi cassetti, nelle tue cose. Fai fatica anche a dormirci in quella casa. Quando ho visto quella cosa, ho pensato: ‘Oddio, sono entrati’. Poi con il tempo metabolizzi un po’ la cosa. Io sono un ottimista cronico, cerco sempre di vedere il lato positivo anche nelle cose brutte”. Il suo caso ha almeno fatto da eco per far intervenire le autorità: “Essendo capitato a me, personaggio pubblico, adesso questo sito non esiste più. L’hanno chiuso”, spiega.

“Quelle persone hanno rubato quelle immagini non perché io fossi un personaggio pubblico – continua il conduttore – ma perché ci sono persone che guardano video rubati e questo fa in modo che su tali contenuti ci sia un mercato. Io non sono finito su quel sito in quanto Stefano De Martino, ma in quanto persona che stava facendo l’amore sotto le coperte in casa”.